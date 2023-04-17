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خلال جولات تفتيشية على محطات الوقود

الاقتصاد تجدد ترخيص 76 آلة وقود خلال شهر رمضان

17 نيسان / أبريل 2023 11:53

الاقتصاد تجري جولات تفتيشية على محطات الوقود خلال شهر رمضان
الاقتصاد تجري جولات تفتيشية على محطات الوقود خلال شهر رمضان

غزة- وكالة الرأي

أجرت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك  التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، والمكاتب الفرعية بجولات تفتيشية على محطات الوقود في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك .

ونظمت الدائرة 8  جولات  على 8 محطات وقود في مختلف محافظات قطاع غزة، تم خلالها إصدار 8 شهادات وتجديد ترخيص 76 آله وقود .

 كما تم تحرير محضر مخالفة قطع اختام لمحطة قامت بقطع الاختام وتم احالة المحضر للشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات القانونية .

 في حين، نفذت لجان التفتيش جولات تفتيشية على محطات مرخصة مسبقاً في محافظتى رفح خانيونس للتأكد  من عدم قص الاختام والتأكد من سلامة العيار. 

وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الدائرة لحماية المواطنين وضبط الأوزان والموازين في محطات الغاز، ولضبط المكاييل وآلات الوقود في محطات الوقود وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب بالأوزان أو آلات الوقود.

 

الاقتصاد تجري جولات تفتيشية على محطات الوقود خلال شهر رمضان 342166960_907998337077224_3939349505006232417_n 342185621_1264904064111061_985814259358355003_n
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