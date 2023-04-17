شؤون المرأة تدعو لإنقاذ الأسيرات الفلسطينيات

غزة - وكالة الرأي:

جددت وزارة شؤون المرأة، الدعوة العاجلة لإنقاذ حياة الأسيرات المعتقلات في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعلى رأسهن الأسيرة المريضة "إسراء الجعابيص"، وذلك في ضوء ما أطلقت هذا العام " 2023 عاماً لمناصرة المرأة الفلسطينية"، داعية إلى العمل الجاد من أجل تشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف عند الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالبت الوزارة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة (الجعابيص) وتقديم العالج اللازم لها، حيث "تتعرض الجعابيص لإهمال طبي واضح "، وذلك خلافاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1987، وخلافاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء لعام 1955.

وبمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، حيت وزارة شؤون المرأة في بيان صحفي لها الاثنين 17-4-2023، الأسيرات والأسرى الفلسطينيين على صمودهم في السجون الإسرائيلية الظالمة، مؤكدة على أهمية تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين، وفي القلب من هذه القضية "الأسيرات" في سجون الاحتلال.

وذكرت الوزارة، أنه وفقاً للإحصائيات الخاصة بالأسيرات داخل سجون الاحتلال، فإن عدد الأسيرات 29، معظمهن في (سجن الدامون)، منهم الأمهات7، القاصرات 3، المريضات 5، والجريحات 10، وهناك من الأسيرات اللواتي أنجبن داخل سجون الاحتلال وعددهن 9.

وأشارت الوزارة إلى أنها صدرت بداية العام الجاري "عريضة" لرفعها إلى رؤساء وأمناء مختلف المنظمات الدولية، حيث أشارت الوثيقة إلى ضرورة الضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين المرضى في سجونها، والسعي الحثيث والعمل الجاد من أجل وقف كافة اشكال العنف الإسرائيلي الموجهة ضد الأسرى والمعتقلين عموماَ والأسيرة الفلسطينية خصوصاً والمتمثلة بالقوانين اللاإنسانية واللاشرعية والمخالفة للمواثيق الدولية.

وتطرقت الوزارة في بيانها، إلى جهودها في تفعيل قضية الأسيرات الفلسطينيات على عدة محاور منها " البعد الوطني المتعلق بالمناصرة وإبراز معاناة الأسيرات وتضحياتهن، والبعد المتعلق بفضح انتهاكات الاحتلال ضد الأسيرات بأشكال وسبل عديدة وفعاليات ميدانية، والبعد الآخر يخص البعد الإنساني والمتعلق بتحسين بيئة الأسيرات داخل السجون الإسرائيلية".

ونوهت الوزارة إلى أنه خلال العام الحالي، سوف يتم إقامة مؤتمر دولي خاص بالأسرى يتضمن مبادرات إبداعية في تعزيز المفاهيم والخطاب الداعي إلى إنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين، حيث سيركز المؤتمر بالتعاون مع الشركاء كافة على المبادرات والأفكار الإبداعية في إبراز معاناة الأسرى إقليمياً ودولياً إلى الجانب الدور المحلي المبذول.