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الاقتصاد: طواقمنا تنظم 10 زيارات تفتيشية على مصانع الحلقوم

17 نيسان / أبريل 2023 01:41

الاقتصاد: طواقمنا تنظم 10 زيارات تفتيشية على مصانع الحلقوم
الاقتصاد: طواقمنا تنظم 10 زيارات تفتيشية على مصانع الحلقوم

غزة- وكالة الرأي

نظمت طواقم الإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد 10 زيارات تفتيشية على مصانع الحلقوم في مدينة غزة.

وأوضحت الإدارة، أن الزيارات التفتيشية تأتي ضمن خطتها الرمضانية في مراقبة السلع والمنتجات، سيما التي يقبل عليها المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر السعيد.

وقالت الإدارة إن الزيارات تمت بالتعاون مع مباحث التموين ووزارة الصحة وتم خلالها متابعة سير العمل داخل هذه المصانع ومدى التزامهم بالشروط الصحية والسليمة.

وتابعت الطواقم خطوط انتاج الحلقوم والسكاكر والمواد الخام المستخدمة في عملية التصنيع وجودة المنتج النهائي قبل التسويق.

وحررت الطواقم محضر ضبط بحق مصنع حلقوم غير ملتزم بالشروط الصحية الواجب توفرها والمعمول بها خلال عملية الإنتاج.

الاقتصاد: طواقمنا تنظم 10 زيارات تفتيشية على مصانع الحلقوم 66e9586a-8944-4e1a-8603-8b929aa40e90 bc8a10b3-58ab-49c5-acc9-c928d49156f2
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