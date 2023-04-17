وزارة الأسرى تُطلق صور مئات الأسرى في فضاء الحرية

غزة- وكالة الراي:

أطلقت وزارة الأسرى وشؤون المحررين بغزة، صور مئات الأسرى المؤبدات والقدامى وذلك ضمن فعاليات الوزارة لإحياء يوم الأسير الفلسطينى.

وقال وكيل الوزارة، أ. بهاء المدهون، خلال حديثه لوكالة الرأي:" نرفع هذه الفعالية صور الأسرى حيث نضعهم في المكان الطبيعي الذي يستحقونه والذي يؤكد أن مكانهم دائمًا فوق الرؤوس لأن ما قاموا به لأجل وطنهم وما ضحوا به أمر كبير جدً".

وتابع:"خلف هذه الصور التي رفعت خلفها أرواح ومعاناة سنين في الأسر وخلفها رجال قاوموا وبذلوا أغلى ما يملكون من أجلنا ومن أجل ديننا ومن أجل وطننا".

وأضاف المدهون: "أعتقد أن الرسالة موجهة للشعب الفلسطينى وخاصة مقاومة الشعب الفلسطينى أن هؤلاء أمانة في أعانقكم يجب أن تكون هذه الصور أرواح وأجساد بيننا، تقاوم وتصنع الحياة في وطننا الحبيب".

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