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كنز عظيم لا تضيعوه

النائب أبو سالم يدعو لإحياء ليلة 27 من رمضان في الأقصى

17 نيسان / أبريل 2023 05:16

الصلاة في الأقصى
الصلاة في الأقصى

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

 دعا النائب المقدسي الشيخ إبراهيم أبو سالم، الفلسطينيين للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، وإحياء ليلة ال27 من رمضان.

  وقال أبو سالم إن الصلاة والرباط في المسجد الأقصى وخاصة في هذه الليلة، كنز عظيم لا يجب أن يضيعه أهل فلسطين.

 وشدد النائب المقدسي على كل قادر بالوصول للأقصى أن يشد الرحال إليه، ويجمع بين الرباط وإقامة ليلة ال27 من رمضان.

 وأضاف أن هذه الأيام المباركة من شهر رمضان، مليئة بالبركة والمغفرة والرحمة، وتنبعث منها الخيرات.

 وأوضح أبو سالم أن أجر الرباط في الأقصى عظيم، وأن كل الناس يفتنون ويسألون في قبورهم إلا المرابط الذي لا يفتن بقبره.

 ويشارك المعتكفين في المسجد الأقصى هذه الليلة الشيخ رائد صلاح، بعد حرمان استمر لنحو 15 عاماً بسبب تضييقات الاحتلال.

 ووصل الشيخ صلاح إلى المسجد اليوم الاثنين، حيث حظي باستقبال المصلين والمرابطين فيه.

 وتتواصل الدعوات لاستمرار شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وتكثيف الرباط والاعتكاف في الأيام المتبقية من شهر رمضان مع وجود متسع وأماكن كثيرة للمزيد من المصلين.

وانتشرت في ساحات الأقصى عشرات الخيام التي نصبها المعتكفون في أنحاء المسجد المبارك، في أجواء روحانية مليئة بالمحبة والطمأنينة.

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