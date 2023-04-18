كلوب: ليفربول قدم أفضل أداء في الموسم الحالي أمام ليدز يونايتد

تحدث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الفوز العريض الذي حققه الريدز على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 6-1 في ختام منافسات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

وقال يورجن كلوب، خلال المؤتمر الصحفي: "أفضل لحظة بالمباراة؟ كانت الدقيقة 92، لقد كنا متقدمين 5-6 أهداف والكرة بحوزة لاعب ليدز ثم كان هناك 4 لاعبين منا يطاردونه لاستعادة الكرة، لقد كان ذلك الأساس اللقاء".

وأضاف كلوب: "هذه أفضل مباراة لعبناها هذا الموسم من ناحية الضغط المُضاد".

وتابع: "لقد قدمنا من أفضل المستويات لنا هذا الموسم مع الكرة والضغط المضاد، لقد تحلّينا بالهدوء ومسار اللعب كان جيد، أعتقد 3 أهداف على الأقل كانت بعد ضغط مضاد وهذا شيء مفيد جدًا، لقد كنا هادئين ايضًا باللحظات الحاسمة ولعبنا تمريرات استثنائية، هدف صلاح الثاني كان بعد حركة لعب رائعة بين جونز وروبرتسون على ما أعتقد وكودي، كان شيء جيد جدًا".

واستطرد: "الكثير من اللحظات الجيدة الليلة، الهدف الاخير من داروين كان من تمريرة استثنائية من ترينت بصراحة، مباراة جيدة جدًا".

وأردف: "هدف جوتا لأول مرة منذ عام؟ نعم مر وقت طويل لكنه أُصيب لوقت طويل ايضًا".

وقال يورجن كلوب: "دييجو جوتا ساهم بعدة حالات الليلة، لقد صنع هدف صلاح الأول لكن ما زال هناك مجال للتحسّن، الاستمرار على نفس المستوى شيء جيد. كان بإمكاننا اللعب بثلاثي هجوم مختلف لكن اعتمدنا عليهم لأنهم دافعوا بشكل جيد جدًا وهذا أهم شيء. الجميع بإمكانه لعب كرة القدم لكن علينا فهم أن ذلك يبدأ بالدفاع".

وأضاف: "الضغط العالي من ثلاثي الهجوم كان مدفوعًا بكيرتيس جونز وهندرسون".

وتابع: "أداء هندو وكيرتيس كان مميزًا جدًا، لقد كانا يحاولان استعادة الكرات وفعل كل شيء وهذا شيء مهم للغاية ولا أذكر حالة كان هناك فيها لاعب ضد لاعب مع روبرتسون او ترينت وهذا لأننا قمنا بالكثير من الحماية على أرض الملعب".

واستطرد: "لويس دياز؟ كان من المهم جدًا أن يُشارك -لبضع دقائق- لقد عاد وهو جاهز لكنه يفتقر للرتم وبعض من الجاهزية للمباريات وهذا شيء طبيعي. لا يمكنك ان تصل لأعلى مستوى من الجاهزية بدون أن تلعب والآن نحاول مساعدته بالعودة للفريق خطوة بخطوة من خلال التدرّج بالدقائق لكن بصراحة من الجميل رؤيته مع الفريق".

واختتم كلوب تصريحاته قائلا: "لقد افتقدت لويس دياز لوقت طويل لذا من الجميل رؤيته مع الفريق مُجددًا".