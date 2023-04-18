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بلدية غزة والصحة تبحثان تعزيز التعاون في مجال التثقيف الصحي

18 نيسان / أبريل 2023 12:27

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غزة- وكالة الراي 

بحث رئيس بلدية غزة د. يحيى السراج، مع وفد من دائرة التثقيف الصحي بوزارة الصحة الفلسطينية، سبل تعزيز التعاون في مجال التثقف الصحي للموظفين والمواطنين في المدينة. 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البلدية لوفدٍ من الوزارة في مكتبه بالمقر الرئيس وسط مدينة غزة، حضره رئيس قسم المبادرات والأنشطة المجتمعية أمل الحاج أحمد، ومن الوزارة مدير دائرة التثقيف وتعزيز الصحة د. معين الكريري، ونائب المدير د. بدر الصفدي، ووفد من الإدارة .

وناقش الطرفان سبل تعزيز ونشر الثقافة الصحية، والتعاون في مجال التوعية بالصحة والبيئة، وقضايا تتعلق بتحسين البيئة وتنفيذ أنشطة توعوية مشتركة. 

واتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق والتعاون في مجال التوعية الصحية، وتنفيذ حملات توعية تعزز من مفاهيم الثقافة الصحية لدى المواطنين.

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