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ما الذي تسبب في حدوث ظاهرة متوهجة غريبة فوق ألاسكا؟

19 نيسان / أبريل 2023 09:35

ما الذي تسبب في حدوث ظاهرة متوهجة غريبة فوق ألاسكا؟
ما الذي تسبب في حدوث ظاهرة متوهجة غريبة فوق ألاسكا؟

اقض وقتا طويلا بما يكفي في شمال أمريكا المتجمد، وستعتاد على رؤية عروض مذهلة من الطبيعة. وغالبا ما تكون على شكل ستائر متلألئة من الضوء تتشكل عندما تصطدم الرياح الشمسية بالجو العلوي.

وبالنسبة للمصور تود سالات، فإن الشفق القطبي يستحق أن يُنتظر في هواء الليل البارد. ومع ذلك، في وقت مبكر من صباح يوم السبت، بالقرب من مدينة دلتا جانكشن، شاهد ظاهرة أرصاد جوية لم تكن تشبه أي شيء قد رآه من قبل.

وعلى خلفية مذهلة من الضوء الأخضر المتموج، ازدهرت دوامة زرقاء من ضوء ساطع في الأفق الشمالي، وازداد حجمها كلما تحركت بسرعة عبر السماء.

ويمكن رؤية لقطات متتابعة للمشهد المذهل، بدءا من حوالي دقيقة واحدة و28 ثانية على الفيديو (الطابع الزمني 0950 بالتوقيت العالمي).

ولحسن الحظ، تم تجهيز سالات، والتقط بعض الصور المذهلة للدوامة لكي نقدرها جميعا.

وعلى الرغم من أن المشهد قد يكون غير عادي بالنسبة لسكان ألاسكا، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تجذب فيها دوامة متوهجة انتباه مراقبي السماء المذهولين. وله تفسير بسيط جدا.

قبل ساعات قليلة من ظهور اللولب، على بعد نصف قارة من قاعدة فاندنبرغ للقوة الفضائية بكاليفورنيا، أطلقت سبيس إكس صاروخ "فالكون 9" الذي يحتوي على عشرات الأقمار الصناعية كجزء من مهمة Transporter-7.

وبعد دقائق من الإطلاق، عاد صاروخ المرحلة الأولى مرة أخرى إلى السطح وهبط برفق، وهو متاح لإعادة استخدامه في المهام المستقبلية.

وفي الوقت نفسه، استمرت المرحلة العليا من "فالكون 9" في المدار حيث أكملت مهمتها قبل أن تهبط مرة أخرى إلى الأرض في دوامة هبوط.

ومن خلال تنفيس الوقود المتبقي في الغلاف الجوي العلوي، سيتجمد بخار الماء في الغازات إلى بلورات صغيرة عاكسة للضوء.

وعلى الرغم من أنه لا يمكننا إلا التكهن بشأن سبب هذه الدوامة المتوهجة، فقد ظهرت دوامات السماء على صلة بإطلاق الصواريخ لسنوات.

المصدر: ساينس ألرت

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