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منافسه تشيلسي

ريال مدريد يبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا

19 نيسان / أبريل 2023 09:42

ريال مدريد يبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا
ريال مدريد يبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا

  تجاوز ريال مدريد حامل اللقب منافسه تشيلسي ليبلغ الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث ضمنت ثنائية رودريجو الفوز للفريق الإسباني 2-صفر على ملعب ستامفورد بريدج اليوم الثلاثاء ليحسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين، وهو سيدفعه لمواجهة محتملة مع مانشستر سيتي.

وبعد تأخره بنتيجة 2-صفر في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في برنابيو، سنحت لتشيلسي بعض الفرص لكنه فشل في استغلالها في الشوط الأول ومع بداية الشوط الثاني ودفع ثمن ذلك بعد ان سجل رودريجو للفريق الإسباني ليقوده للعبور للدور التالي.

افتتح رودريجو التسجيل في الدقيقة 58 وسجل مرة أخرى في الدقيقة 80 ليدفع جماهير تشيلسي نحو حالة من النزوح الجماعي من الملعب.

واقترب نجولو كانتي مرتين من تقليص الفارق وأنقذ تيبو كورتوا حارس تشيلسي السابق وحارس ريال مدريد الموقف قبل نهاية الشوط الأول ليحبط فريقه القديم.

وعندما أنهى رودريجو هجمة مرتدة سريعة، لم يكن هناك سبيل للعودة بالنسبة للنادي اللندني الذي خسر جميع المباريات الأربع منذ عودة فرانك لامبارد كمدرب مؤقت للفريق.

وجاءت المراحل الأخيرة من اللقاء في اتجاه واحد واستغل ريال أسلوبه ليهيأ فيدريكو بالبيردي الهدف الثاني لرودريجو.

(رويترز)

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