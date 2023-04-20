الاحتلال يفرج عن القيادي بحماس نادر صوافطة

طوباس - وكالة الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس، عن القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمحافظة طوباس نادر صوافطة، وذلك بعد شهورٍ من الاعتقال الإداري.

وأمضى الأسير المحرر نادر صوافطة ثمانية شهور في اعتقاله الإداري الأخير، حيث جرى تمديد اعتقاله إدارياً أربعة شهور لمرتين متتاليتين.

وتقدمت حركة المقاومة الإسلامية حماس في طوباس بأحر التهاني والتبريكات، بمناسبة الإفراج عن القيادي نادر صوافطة من سجون الاحتلال.

وأعربت الحركة له عن أملها بطيب الإقامة بين أهله وأبناء شعبه، مشيرة إلى أنه سيتم تهنئته في بيته الكائن بمنطقة الحاووز بمحافظة طوباس.

واعتقلت قوات الاحتلال صوافطة في 23 آب/ أغسطس الماضي، وذلك بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش، علماً أنه لم يكن مضى على الإفراج عنه سوى 6 شهور.

وتجاوز مجموع ما أمضاه المحرر نادر صوافطة في سجون الاحتلال 14 عاماً، وخلال اعتقالات سابقة خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله.