الدعليس يهنئ أبناء شعبنا بمناسبة عيد الفطر

غزة - وكالة الرأي:

هنأ رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، أبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقال الدعليس في كلمة له مساء اليوم الخميس: "نتوجه بأحر التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا في الداخل والشتات بمناسبة حلول العيد".

وأبرق بالتهنئة للأسرى في سجون الاحتلال، قائلا: "كل عام وأبطالنا الميامين خلف قضبان الاحتلال بخير وبركة، مضيفا: "أنه ليحزننا أن يأتي هذا العيد علينا وأنتم بعيدون عن أبناء شعبكم وذويكم، ولكن عزاؤنا بأن الوطن يحتاج للتضحيات الجسام في سبيل العيش بعز وفخار، وقد كنتم أهلا للعطاء والبذل والتضحيات".

وتوجه بالتهاني لأهل القدس لا سيّما المرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى، قائلا: "نشد على أياديكم وندعو الله لكم المزيد من الصبر والثبات في تصديكم لغطرسة قطعان المستوطنين وكل عام وأنتم لشوكة عدوكم كاسرون، ولمخططاته مفشلون، ولقوة الردع بالرعب حاضرون".

كما توجه بالتهنئة لأهالي الضفة الغربية المحتلة، مؤكدا أن رئاسة العمل الحكومي تتابع عن كثب الحملة الشرسة التي ينتهجها جيش الاحتلال في حقكم وحق أراضيكم في تأكيدٍ على وحدة الوطن والهوية.

كما هنأ الدعليس، جموع الموظفين والموظفات في القطاع العام بمناسبة العيد، وقال في رسالة لهم: "يا من صبرتم وتحديتم كل الظروف العاصفة التي طالت جميع القطاعات بما فيها قوت أبنائكم، إلا أنكم واصلتم عطاؤكم من أجل ضمان سيرورة عجلة الحياة، ودامت جهودكم خدمةً لأبناء شعبكم".

ودعا الدعليس، أبناء شعبنا لمؤازرة أبناء الشهداء والأسرى والوقوف إلى جانبهم في العيد، ورسم البهجة والسرور على وجوههم لتجسيد معاني التكاتف والأخوة فيما بينهم.

وأكد أن الجهات الحكومية المختصة عملت خلال شهر رمضان على ضبط الأسواق وحماية المستهلك ومنع الاحتكار في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

وتوجه بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات والتجار ورجال الأعمال على وقوفهم بجانب أبناء شعبهم خلال أيام الشهر الفضيل وفي موسم العيد.

وأعرب عن أمنياته بأن يأتي العيد القادم وقد تحرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وفُك قيد الأسرى من سجون الاحتلال، وعادت الأرض لأحضان شعبنا.