الصحة: ضبط وإتلاف أكثر من 7 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة

غزة- وكالة الرأي:

نفذت وزارة الصحة الفلسطينية، قسم مراقبة الأغذية، وبمشاركة مباحث التموين والبلديات، 100 جولة تفتيشية، شملت 750 منشأة غذائية، شملت إتلاف 7 أطنان من المواد الغذائية، ضمن جهود الاستعداد لعيد الفطر المبارك،

وأوضح مدير عام الرعاية الصحية الأولية ماهر شامية اليوم، أن الجولات تركزت على المنشآت التي تُسوق الفسيخ والحلويات بمختلف أنواعها.

وأضاف شامية أنه تم ضبط وإتلاف أكثر من 7 أطنان، من مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأكد أن الفرق المختصة ووفق الإجراءات المتبعة، أوقفت 5 منشآت عن العمل، فيما تم تحويل 17 ملف للنيابة العامة.