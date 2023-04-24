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مقتل شاب في اطلاق نار بالنقب المحتل

24 نيسان / أبريل 2023 03:46

الداخل المحتل-الرأي:

 قتل شاب (30 عامًا)، ظهر اليوم الإثنين، جراء تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين في تل السبع بالنقب في الداخل المحتل.

وزعم موقع "واي نت" العبري، أن طواقم الإسعاف وصلت للمكان وأعلنت عن وفاته.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقًا في ظروف الحادثة.

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