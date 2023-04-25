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الإدارة العامة للتجارة والمعابر تصدر الإحصائية الاسبوعية لحركة المعابر

25 نيسان / أبريل 2023 12:48

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غزة- وكالة الراي 
أصدرت الإدارة العامة للتجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني احصائية عملها لحركة المعابر خلال الفترة الممتدة من 11 ابريل 2023حتى 17 ابريل 2023.

وقالت الإدارة، إنه تم خلال الأسبوع استيراد 2053 شاحنة محملة بالسلع والبضائع عبر معبري كرم أبو سالم ورفح التجاري.

وأوضح التقرير الذي أصدرته الإدارة العامة للتجارة والمعابر بالوزارة، أنه تم استيراد 1283شاحنة عبر معبر كرم أبو سالم، و770 شاحنة عبر معبر رفح التجاري محملة بالمواد الغذائية والانشائية والمحروقات.

وأشار التقرير إلى أنه تم تصدير 160 شاحنة محملة بحديد الخردة والاثاث والخضار عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر رفح التجاري.

وبين التقرير أنه تم إدخال 231 شاحنة محروقات موزعة ما بين معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح.

وذكر التقرير أن عدد أيام العمل في معبر كرم أبو سالم خلال الأسبوع بلغ 4 أيام، بينما بلغ عدد أيام العمل في معبر رفح التجاري 3 أيام.

وعلى صعيد معبر بيت حانون، تم تصدير 33,724 جرام من الذهب والمجوهرات، فيما لم يتم إدخال أي كميات للقطاع خلال هذه الفترة.
 

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