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لاعب يدخل تاريخ القرن الـ21 من بوابة ريال مدريد!

26 نيسان / أبريل 2023 09:44

لاعب يدخل تاريخ القرن الـ21 من بوابة ريال مدريد!
لاعب يدخل تاريخ القرن الـ21 من بوابة ريال مدريد!

دخل الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس، مهاجم نادي جيرونا، التاريخ من أوسع أبوابه خلال مباراته أمام ضيفه ريال مدريد (4-2) مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة 31 للدوري الإسباني لكرة القدم.

وخطف فالنتين كاستيلانوس (24 عاما) الأضواء بإحرازه 4 أهداف في شباك ريال مدريد في الدقائق (12، 24، 46، 62) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "مونتيليفي - Estadi Montilivi" بمدينة جيرونا.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فالنتين كاستيلانوس أصبح أول لاعب يسجل 4 أهداف "سوبر هاتريك" خلال مباراة في ريال مدريد ضمن "الليغا" في القرن الـ21.

وبات كاستيلانوس خامس لاعب يهز شباك الفريق الملكي أربع مرات أو أكثر، والأول منذ عام 1947.

وفي ما يلي قائمة اللاعبين الذين سجلوا ثلاثيات "هاتريك" ضد ريال مدريد في الدوري، هم: تشابي بريتو (2013)، ليونيل ميسي (2014)، لويس سواريز (2018)، كارلوس سولير (2020)، وأخيرا كاستيلانوس (2023).

المصدر: وكالات 

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