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بلدية غزة تكرم 12 موظفاً لجهودهم في خدمة المواطنين

26 نيسان / أبريل 2023 12:27

بلدية غزة تكرم 12 موظفاً تقديراً لجهودهم في خدمة المواطنين
بلدية غزة تكرم 12 موظفاً تقديراً لجهودهم في خدمة المواطنين

غزة- وكالة الرأي

كرم رئيس بلدية غزة،  د. يحيى السراج  12 موظفاً من مختلف دوائر وأقسام البلدية؛ تقديراً لجهودهم في خدمة المواطنين في المدينة ضمن جهودها لتعزيز روح الانتماء لدى الموظفين.

و أثنى د. السراج خلال تسليم شهادات التقدير على جهود العاملين في البلدية ودورهم في خدمة  المواطنين في المدينة، مؤكداً حرص البلدية على تقدير موظفيها الذين يبذلون جهوداً ويتفانون في خدمة المواطنين .

بدوره؛ شكر الموظفين المكرمين رئيس البلدية والمجلس البلدي على تقديرهم لموظفي البلدية ودورهم في تقدير جهودهم في العمل، وأكدوا أن روح التعاون بين البلدية والمواطن ينعكس ايجابياً على تحسين واقع الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين . 

يذكر أن الموظفين الذين تم تكريمهم هم ؛ مدير دائرة المياه م. طالب صيام، ورئيس قسم المتابعة في دائرة التنظيم م. حسن شحادة، ورئيس قسم صيانة الطرق م. رامي قنديل، ورئيس قسم المساحة م. محمود رجب، وم. سامر عبد الجواد، وم. علاء عبد الرحمن، وم. أحمد الصن، ورئيس قسم شبكات المياه م. حسن زيارة، بالإضافة إلى رئيس قسم حسابات المشتركين محمد أبو العمرين، والموظف في الدائرة المالية زكريا عاشور، والموظفين في مكتب رئيس البلدية إسلام الخضري، ومحمود بدح .

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