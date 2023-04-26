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وزارة الاقتصاد تزور معرض (نتنفس حرية)

26 نيسان / أبريل 2023 07:19

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غزة- وكالة الراي:

زار وفد من وزارة الاقتصاد الوطني المعرض الفني والتراثي (نتنفس حرية) المقام على أرض الشاليهات في مدينة غزة.

وضم الوفد وكيل وزارة الاقتصاد م. عبد الفتاح الزريعي والمدراء العامين والموظفين من كافة الادارات والدوائر والأقسام.


وأجرى الوفد جولة في زوايا وجوانب المعرض الذي يبرز جوانب من حياة ومعاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.


ووجه م.الزريعي التحية للاسرى داخل السجون الاسرائيلية على صمودهم وصبرهم وثباتهم في مواجهة الممارسات الاجرامية والقمعية بحقهم.


وأكد الزريعي في رسالته للاسرى بأنهم على موعد قريب مع الحرية رغم كل محاولات مصلحة السجون في التنغيص عليهم ومحاولات قتلهم بشكل بطيئ، مشدداً على ضرورة أن تبقى قضية الأسرى حية وحاضرة في كل الأوقات لدى جميع مكونات شعبنا الفلسطيني.


وأشار إلى أن المعرض يجسد صمود الأسرى وثباتهم، وأنهم يمثلون أيقونات نضال الشعب الفلسطيني.


وأوضح الزريعي أن المعرض نجح في ايصال معاناة الاسرى للعالم والذين يقاتلون من أجل انتزاع حريتهم بالقوة من سجانهم.
وطالب الزريعي أحرار العالم بالوقوف إلى جانب قضية الاسرى والعمل على الضغط للافراج عنهم.

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