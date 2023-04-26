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المالية: نؤكد حرصنا على دعم صمود الأسرى وذويهم

26 نيسان / أبريل 2023 09:00

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غزة- وكالة الراي:

زار وفد من وزارة المالية المعرض الوطني "نتنفس حرية"، الذي يقام في مدينة غزة، ويرصد جانب من حياة الأسرى في سجون الاحتلال ومعاناتهم.

وأشاد الوفد بالمعرض وأهميته وبما يحتويه من زوايا فنية ونحت وأخرى إعلامية وثقافية، إضافة لعرض مقتنيات الأسرى، ما يمثل رسالة تحدٍ وصمود في وجه المحتل.

ودعت الوزارة إلى مساندة الأسرى وتعزيز قضيتهم وتدويلها حول العالم، مطالبة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى الذين يتعرضون للإهمال الطبي، وضرورة الافراج عن كل الأسرى من سجون الاحتلال.

وأكدت وزارة المالية حرصها على دعم صمود الأسرى وذويهم من خلال صرف مخصصات الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ سنوات، لافتةً إلى التنسيق والتعاون الكبير مع وزارة الأسرى والمحررين لدعم الأسرى.

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