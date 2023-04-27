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3 فواكه قد تعيق خسارة الوزن

27 نيسان / أبريل 2023 09:10

3 فواكه قد تعيق خسارة الوزن
3 فواكه قد تعيق خسارة الوزن

هل تحاول خسارة الوزن إلا أنك لا تنجح؟ قد تكون الأطعمة التي تتناولها هي السبب حتى وإن كانت فاكهة كخيار وجبة خفيفة!.

فبحسب خبير النظام الغذائي الدكتور مايكل موسلي، ليست كل الفاكهة على قدم المساواة، حيث إن بعضها قد يعيق بالفعل فقدان الوزن، وفق صحيفة The Sun البريطانية.

وقال على موقعه على الإنترنت إنه يجب تجنب “الفواكه الاستوائية الحلوة مثل المانغو والأناناس والبطيخ” بسبب محتواها العالي من السكر.

فيما اقترح بدلاً من ذلك اختيار التوت أو التفاح أو الكمثرى، موضحاً أن هذه الفواكه تحتوي على “نسبة سكر أقل” من مثيلاتها الاستوائية.

كذلك تحدث عن الفوائد الصحية لتناول تفاحة في اليوم، حيث قال إن هذه “الوجبة الخفيفة اللذيذة” يمكن أن تحسن تدفق الدم وتقوي العقل وتقلص محيط الخصر.

وأضاف أن قشر التفاح مليء بمركبات كيميائية تسمى “فلافونويد” يمكن أن تساعد في صحة القلب والوظيفة الإدراكية.

كما زعم أن تناول إحدى هذه الفواكه المتواضعة (أي التوت أو التفاح أو الكمثرى) يومياً ارتبط بعمر أطول، حيث يمكن أن يحسن الكوليسترول ويقلل الالتهاب.

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