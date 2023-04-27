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الاقتصاد: دائرة القياس تتابع شكوى وجود خلل في آلات الوقود

27 نيسان / أبريل 2023 02:48

الاقتصاد: دائرة القياس تتابع شكوى وجود خلل في الات وقود
الاقتصاد: دائرة القياس تتابع شكوى وجود خلل في الات وقود

غزة- وكالة الرأي

قالت دائرة القياس التابعة للإدارة العامة لحماية المستهلك والمكاتب الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني، إنها تابعت شكوى حول وجود خلل في آلات الوقود داخل أحد المحطات.

وأوضحت الدائرة، أنها نظمت جولة تفتيشية على هذه المحطة استجابة للشكوى المقدمة من قبل المواطنين وارسلت طاقم مهندسين مختص لفحص جميع الات الوقود للتأكد من صحة الشكوى المقدمة.

 وقامت اللجنة بعمل الاجراءات اللازمة حسب النظام ومتابعة الخلل والعمل على إصلاحه مع المحطة المقدم بحقها الشكوى.

وأكدت الدائرة أن مهندسوها مستمرين بالعمل على فحص جميع الات الوقود في المحطات لحماية المواطنين وضبط الات في محطات الوقود وحماية المواطن والمستهلك من التلاعب.

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