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الأشغال تُنظّم زيارة معايدة لمتابعة العمل الحكومي

27 نيسان / أبريل 2023 02:52

الأشغال تُنظّم زيارة معايدة لمتابعة العمل الحكومي
الأشغال تُنظّم زيارة معايدة لمتابعة العمل الحكومي

غزة- وكالة الرأي

نظّمت وزارة الأشغال العامة والإسكان، زيارة معايدة لمتابعة العمل الحكومي بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وترأس الوفد، وكيل الوزارة د.م جواد الآغا، ولفيف من المدراء العامون. 

 وكان في استقبال وفد الوزارة، رئيس متابعة العمل الحكومي أ. عصام الدعليس، ونائب رئيس متابعة العمل الحكومي د. محمد جواد الفرا ، وأمين عام مجلس الوزراء م. سهيل مدوخ.

 بدوره قدم، الآغا باسمه وباسم أسرة الوزارة التهنئة لرئيس متابعة العمل الحكومي بعيد الفطر السعيد، مثمناً نجاحات وإنجازات الحكومة في كافة الصعد لخدمة أبناء شعبنا.

من جهته، شكر الدعليس، وفد الوزارة على هذه الزيارة، مشيداً بدور وإنجازات وزارة الأشغال في تطوير قطاع الإسكان والطرق في قطاع غزة.

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