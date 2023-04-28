البزم: إخلاء بناية سكنية لانهيار سورها الخارجي بفعل حفريات

غزة-وكالة الرأي

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء الخميس، تنويهاً للمواطنين حول حادثة انهيار أحد الأسوار الخارجية لإحدى المباني السكنية جنوب مدينة غزة.



وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم:" إن الأجهزة المختصة تابعت إشارة من المواطنين تفيد بانهيار السور الخارجي لإحدى البنايات السكنية بمنطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة، وذلك بفعل أعمال حفريات لإنشاء بناية مجاورة.



ولفت إلى أنه فور تلقي الأجهزة الأمنية الإشارة هرعت الأطقم المختصة بالشرطة والدفاع المدني إلى المكان وقامت على الفور بإخلاء البناية المذكورة من سكانها مؤقتاً كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأكد أن أجهزة وزارة الداخلية قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة لحين إجراء الفحص الفني من قبل الفرق الهندسية بالجهات الحكومية المختصة والتأكد من سلامة البناية بشكل كامل.