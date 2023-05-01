الإعلام الحكومي: سنحاسب ناشري فيديو طفل "أصداء"

غزة - وكالة الرأي:

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عزمه تزويد النيابة العامة ببيانات من يقوم بنشر فيديو وفاة الطفل داخل حديقة الحيوان بمدينة أصداء الترفيهية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، مساء اليوم على منصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في تصريح صحفي مساء الإثنين، إن نشر الفيديو يعد مجَّرما ويعاقب مرتكبه حسب القانون.

وأضاف: "أن حادث وفاة الطفل أليم ولكن الأكثر ألما هو محاولة البعض الاتجار بهذه الروح البريئة التي أزهقت، للحصول على تفاعل أو جمع إعجابات، بنشر مقاطع الفيديو للحدث دون مراعاة مشاعر العائلة، الأمر الذي يتنافى مع ديننا وقيمنا وأخلاقنا".

وأهاب بالجمهور بضرورة الإبلاغ عبر صفحة المكتب الإعلامي الحكومي على فيسبوك عن كل من ينشر هذه المقاطع.