"الدفاع المدني" يفتتح دورة لموظفي "الحكم المحلي"

غزة- وكالة الرأي

افتتحت إدارة التدريب التابعة للدفاع المدني بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي دورة في "مهارات الدفاع المدني" لموظفي الوزارة، البالغ عددهم 30 موظفا وموظفة من مختلف أقسامها.

وحضر افتتاح الدورة عميد م. وائل لولو مدير إدارة التدريب، ومقدم معتصم نصر الله مدير دائرة التدريب والتأهيل المجتمعي، ورائد رامي دبابش رئيس قسم التدريب بمحافظة غزة ، والنقيب كمال أبو عاصي رئيس قسم تدريب الجمهور بإدارة التدريب.

وقال عميد لولو إن الدورة تهدف إلى تعريف موظفي وزارة الحكم المحلي بمهارات الدفاع المدني من الإطفاء والإخلاء والإنقاذ وكيفية التعامل الصحيح مع الحوادث في وقت الأزمات والكوارث.

