مجمع "عدوان الطبي" يُقدم قرابة 21 ألف خدمة طبية خلال أبريل

غزة- وكالة الرأي

قدَّم مجمع كمال عدوان الطبي التابع للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية في محافظة شمال غزة 20 ألف و856 خدمة طبية خلال أبريل الماضي لعام 2023م عبر مستشفياته وعياداته وأقسامه المختلفة.

وأوضح تقرير إحصائي أن المجمع عبر مستشفياته استقبل 7 ألاف و859 حالة للمواطنين منهم 1633 حالة من حملة التأمينات العسكرية و6226 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال الشهر الماضي.

وأظهر التقرير إلى أن قسم المختبر قدم الخدمة لـ 15897 حالة في فيما قدم قسم الأشعة في المجمع 1370 خدمة ،فيما قدم قسم العلاج الطبيعي الخدمة لـ 1609 حالة.

ولفت إلى إجراء مستشفى الجراحة 175 عملية تنوعت بين صغري ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت حالات الولادة في المجمع 316 حالة ولادة ،فيما قدمت أقسام التمريض قدمت الخدمة لـ 1489 حالة.

يذكر أن مجمع كمال عدوان يضم ثلاثة مستشفيات مختلفة هي الأطفال والجراحة والنساء والتوليد، ويقدم خدمات طبية متنوعة تشمل تخصصات الباطنة والقلب والجلدية.

كما يضم المجمع أقسام الأعصاب والصدرية وقسم المناظير والطب العام والعظام والمسالك البولية والأنف الأذن الحنجرة وقسم العلاج الطبيعي للأطفال، من خلال العيادات الخارجية بالمجمع