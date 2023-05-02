"السياحة "تقدم خدمة الإرشاد لـ 800 زائراً للمواقع الأثرية

غزة- وكالة الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار أنها استقبلت 800 زائراً للمواقع الأثرية في قطاع غزة خلال شهر أبريل المنصرم في سعيها المتواصل لنشر الوعي بفلسطين وتاريخها.

وبين مدير عام الإدارة العامة للآثار والتراث الثقافي د جمال أبوريدة أن الوزارة استقبلت الزوار بشتى فئاتهم ما بين وفود دولية كوفد منظمة أطباء بلا حدود في زيارته للكنيسة البيزنطية وجهات رسمية محلية ومؤسسات تعليمية ومجتمعية، وقدمت لهم شرحاً عن المعالم الأثرية في غزة.

يشار إلى أن الوزارة كانت أظهرت في إحصاءاتها خلال الربع الأول من هذا العام استقبالها لأكثر 11 ألف زائراً للمواقع الأثرية في دلالة منها على تمسكها برسالتها في إيصال الوعي بأصالة فلسطين للجميع.