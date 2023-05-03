وكالة الرأي توثق عدوان الاحتلال على قطاع غزة

غزة - وكالة الرأي:

وثقت وكالة الرأي الحكومية، العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال الصهيوني، الليلة، سلسلة غارات على أهداف متفرقة من قطاع غزة، في وقت ردت المقاومة بالمزيد من الرشقات الصاروخية على مستوطنات الغلاف.

ووثقت عدسة وكالة الرأي، قصف طائرات الاحتلال لعدة مواقع فلسطينية في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وموقعا غرب خانيونس.

ووثق مصور وكالة الرأي، الزميل عطية درويش، الانفجارات الهائلة مع مشاهد من كتل من اللهب والنيران في المواقع المستهدفة، فيما ذكرت مصادر محلية بأن طائرات دون طيار إسرائيلية أطلقت 3 صواريخ تجاه أرض محيط موقع السفينة شمال غربي غزة، تبعها قصف ب 3 صواريخ أخرى من الطائرات الحربية.

وذكرت المصادر أن الطائرات المسيرة قصفت أرضًا بمنطقة البيدر وأخرى جنوب حي الزيتون وموقعا للمقاومة غرب خانيونس، قبل أن تقصفه بصواريخ من الطائرات الحربية.

وأكد شهود عيان، أن المقاومة تصدت للطيران الحربي بصواريخ مضادة للطيران، وإطلاق المزيد من الرشقات الصاروخية تجاه مستوطنات الغلاف.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن طائرات الاحتلال قصفت 5 مواقع في قطاع غزة.

ولاحقًا، أعلنت كتائب القسام أن الدفاعات الجوية التابعة لها تصدت للطيران الحربي الصهيوني المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض-جو.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة أنها تتابع التطورات الميدانية جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان لها رفع الجهوزية في المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ للتعامل مع تداعيات العدوان.

ودعت المواطنين إلى إفساح المجال أمام الطواقم الطبية للقيام بعملها حال وجود إصابات في أماكن الاستهداف.

كما دعت الجميع إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بما يصدر رسميا عن وزارة الصحة حول المشهد الصحي.

تأتي هذه التطورات وسط حالة من التوتر في أعقاب جريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت القائد خضر عدنان، وردّت عليها المقاومة برشقات صاروخية عدة من قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام الاحتلال رصد إطلاق أكثر من 44 صاروخًا تجاه مستوطنات الغلاف منذ ساعات الصباح أدت لوقوع أضرار وعدد من الإصابات بين المستوطنين.

وفي وقت سابق، أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية دك ما يسمى بمغتصبات غلاف غزة برشقاتٍ صاروخية، مساء اليوم الثلاثاء، كردٍ أولي على اغتيال القائد الوطني خضر عدنان.

وقالت الغرفة المشتركة في بيانٍ لها مساء اليوم: إن جريمة الاغتيال النكراء ستفجر ردوداً من أبناء شعبنا في كل الساحات وأماكن الاشتباك بعون الله تعالى.

وحذرت العدو من أن تماديه في العدوان وارتكابه لأية جريمةٍ أو حماقة لن يبقى دون رد، وستظل المقاومة على أتم الجهوزية سيفًا ودرعًا لشعبنا في كل مكان.

وزفّت الغرفة المشتركة القائد الوطني الشيخ المجاهد الشهيد/ خضر عدنان، الذي ارتقى فجر اليوم الثلاثاء، في جريمة اغتيالٍ صهيونية جديدة، بعد معركةٍ مشرفة من الإضراب عن الطعام خاضها بأمعائه الخاوية متحدياً السجن والسجان، ومسطراً أسمى آيات العز والفخار.