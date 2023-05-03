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الإعلام الحكومي يحذر من تداول معلومات غير رسمية متعلقة بعدوان الاحتلال

03 آيار / مايو 2023 01:15

مشاهد من قصف الاحتلال على غزة
مشاهد من قصف الاحتلال على غزة

غزة - وكالة الرأي:

حذر سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، من تناقل أية معلومات غير رسمية تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد معروف في تصريح صحفي، وصل وكالة الرأي، الليلة، أن وزارة الصحة هي الجهة الرسمية المخولة بالتصريح فيما يخص وجود جرحى أو شهداء جراء العدوان.

وأهاب معروف بالجميع سيما النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي عدم  النشر حول مجريات العدوان وآثاره، إلا استنادا لمعلومات رسمية موثوقة صادرة عن جهات الاختصاص.

ونوه رئيس الإعلام الحكومي، إلى أن طائرات الاحتلال لا زالت تقوم بقصف متفرق لمناطق متعددة في قطاع غزة حتى اللحظة.

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