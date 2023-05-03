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متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم

03 آيار / مايو 2023 08:26

غزة - وكالة الرأي:

نشرت وزارة الزراعة في غزة، متوسط أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء، والتي جاءت على النحو التالي:

2222 خضار
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