جراحة الأعصاب بالأوروبي يجري عملية لإنقاذ شابة من الشلل الرباعي

غزة- وكالة الرأي

نجح الطاقم الطبي في مركز جراحة الأعصاب بمستشفى غزة الأوروبي في اجراء عملية جراحية لإنقاذ شابة من الشلل الرباعي بعد استئصال ورم في الفقرات العنقية والصدرية وزراعة فقرات صناعية والتي وصفت بالنوعية.

وأكد رئيس وحدة جراحة الأعصاب د محمد الهوبي أن الشابة كانت تعاني من ضعف شديد في القدمين والأرجل، وتم تشخيصها بوجود كتلة على الفقرات العنقية السابعة والصدرية الأولى والثانية مسببا لضغط شديد على الحبل الشوكي.

وأوضح د الهوبي أنه وبشكل سريع في منتصف الليل تم ادخال المريضة للعمليات، مضيفاً:"قمنا باستئصال الورم بشكل كامل مع الفقرات العنقية السابعة والصدرية الأولى والثانية ووضع فقرات صناعية بدل الثلاث فقرات ومن ثم تثبيتها بشرائح البلاتين، لتتحسن المريضة بشكل ملحوظ وتخضع للعلاج الطبيعي والتأهيلي".

ونوّه د الهوبي إلى أن هذه العملية تعد من العمليات النوعية وهي عملية معقدة تضمنت استئصال فقرات وزرع فقرات صناعية في الرقبة عن طريق جرح صغير من امام الرقبة.

بدوره أكد مدير المستشفى د. يوسف العقاد على أن هذه العملية تعتبر إنجازا يحتفى به في مسيرة العطاء للمستشفى ولمركز جراحة الاعصاب، معرباً عن شكره لكل من ساهم في نجاح العملية وبذل جهده لأجل استمرار تقديم خدمة آمنة وذات جودة عالية لكافة أبناء شعبنا.

ووجه ذوي المريضة شكرهم العميق لكل من ساهم في إنجاح العملية الجراحية والمحافظة على حياة ابنتهم من أطباء وتمريض وفنيي تخدير.