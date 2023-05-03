السياحة بصدد تنفيذ مشروع ترميم قبة دار السعادة بغزة

غزة- وكالة الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار أنها بصدد البدء في تنفيذ مشروع ترميم وصيانة قبة دار السعادة الأثرية في البلدة القديمة بغزة، ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية في الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني.

وبين وكيل الوزارة د. محمد خلة أن الخطة الموضوعة لإنجاز أعمال الترميم بالشراكة مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ودائرة التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ضمن نطاقاً زمناً يقدر ب 15 شهراً بداية من الشهر الجاري.

وأضاف بأن أعمال الصيانة والترميم للقبة تشكل تدعيم الحالة الإنشائية للقبة والترميم الدقيق للقبة والجدران الداخلية للمبنى وإعادة تأهيلها لتبقى بمستوى قيمتها الأثرية والتاريخية العريقة لمن يزورها.

يشار إلى أن قبة دار السعادة تقع وسط مقابل مبنى قصر الباشا التاريخي، وهي غرفة واحدة كبيرة الحجم لها قبة كبيرة مرتفعة على رقبة مثمنة بها شبابيك من جميع الجهات، كانت تحتوي محراباً يعود للقرن السابع الهجري، عاصرت الحقب التاريخية المختلفة التي مرت على غزة.