وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة معن بخان يونس يٌنهي خلافاً مالياَ بين ورثة على قطعة أرض وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية الاجتماعية" تبدأ بتصنيف الأشخاص ذوي الإعاقة وكالة الرأي الفلسطينية صحيفة فرنسية: إيقاف ميسي لمدة أسبوعين بسبب سفره إلى السعودية وكالة الرأي الفلسطينية "الداخلية": تستعد لاستقبال الفوج الثاني للعائدين من السودان وكالة الرأي الفلسطينية أرسنال يعود لصدارة الدوري الإنكليزي بالفوز 3-1 على تشيلسي وكالة الرأي الفلسطينية سوسيداد يفوز على ريال مدريد وبرشلونة يقترب من لقب الدوري وكالة الرأي الفلسطينية جراحة الأعصاب بالأوروبي يجري عملية لإنقاذ شابة من الشلل الرباعي وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوس تلمودية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: شهيد و5 إصابات جراء عدوان الاحتلال على غزة وكالة الرأي الفلسطينية هنغاريا..العثور على قبر قديم لرجل فيه أدوات جراحية
أخبار » الأخبار الحكومية

السياحة بصدد تنفيذ مشروع ترميم قبة دار السعادة بغزة

03 آيار / مايو 2023 10:39

السياحة بصدد البدء في تنفيذ مشروع ترميم قبة دار السعادة بالبلدة القديمة
السياحة بصدد البدء في تنفيذ مشروع ترميم قبة دار السعادة بالبلدة القديمة

غزة- وكالة الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار أنها بصدد البدء في تنفيذ مشروع ترميم وصيانة قبة دار السعادة الأثرية في البلدة القديمة بغزة، ضمن خطة الوزارة الاستراتيجية في الحفاظ على الإرث التاريخي والحضاري للشعب الفلسطيني.

وبين وكيل الوزارة د. محمد خلة أن الخطة الموضوعة لإنجاز أعمال الترميم بالشراكة مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية ودائرة التراث الإسلامي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية ضمن نطاقاً زمناً يقدر ب 15 شهراً بداية من الشهر الجاري.

وأضاف بأن أعمال الصيانة والترميم للقبة تشكل تدعيم الحالة الإنشائية للقبة والترميم الدقيق للقبة والجدران الداخلية للمبنى وإعادة تأهيلها لتبقى بمستوى قيمتها الأثرية والتاريخية العريقة لمن يزورها.

يشار إلى أن قبة دار السعادة تقع وسط مقابل مبنى قصر الباشا التاريخي، وهي غرفة واحدة كبيرة الحجم لها قبة كبيرة مرتفعة على رقبة مثمنة بها شبابيك من جميع الجهات، كانت تحتوي محراباً يعود للقرن السابع الهجري، عاصرت الحقب التاريخية المختلفة التي مرت على غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟