النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2521) الخميس4/5/2023
أخبار فلسطينية
- محدث 3 شهداء برصاص الاحتلال في نابلس
- حماس: اغتيال أبطال المقاومة بنابلس لن يوقف مدّ العمليات المتصاعد
- العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال أصدر 217 أمر اعتقال إداري خلال الشهر المنصرم
- اشتية يدين الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة
- هدوء حذر بغزة.. والمقاومة تشترط تسليم جثمان عدنان لوقف النار
- مستوطنون يقتلعون 750 شتلة زيتون ببرقة: 442 اعتداء للاحتلال بنيسان
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية
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أخبار إسرائيلي
- صدع" بين نتنياهو وبن غفير... هل الائتلاف الحكوميّ في خطر؟
- نتنياهو يمنع غالانت من السفر إلى الولايات المتحدة للقاء مسؤولين أمنيين
- مسؤولون إسرائيليون: سابق لأوانه القول إن الجولة القتالية انتهت
- متطرفو إسرائيل يعدون تراشق الصواريخ مع غزة «مسرحية»
- عضو كنيست يقود حملة لسحب ترخيص محامي مقدسي
- بتسيلم": سلطات الاحتلال تتعمد سياسة التعطيش ضد الفلسطينيين في الضفة
- »سموتريتش يقرر مصادرة أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية
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اخبار دولية
- الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف "إجراءات أحادية" لمنع التصعيد
- الأمم المتحدة: الفشل في إحداث تحول استراتيجي يهدد بتراجع خطير في مشروع...
- موسكو.. “حماس” تبحث مع بوغدانوف مستجدات فلسطين والتصعيد بغزة
- 187 منظمة حقوقية تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق الفلسطينيين
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اخبار عربية
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الصحف العربية
القدس العربي
- استشهاد 3 فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في نابلس-
- “حماس” ترحب بالدعوة الأممية للتحقيق باستشهاد خضر عدنان
- أعضاء في مجموعة “عرين الأسود” يسلمون أنفسهم للأمن الفلسطيني
- سجون الاحتلال الإسرائيلي: تم إطلاق الغاز المسيل للدموع بسجن مجدو
- موسكو.. “حماس” تبحث مع بوغدانوف مستجدات فلسطين والتصعيد بغزة
- إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال جنوبي الضفة
- اليوم العالمي لحركة الصحافة يحل ثقيلا على الصحافيين الفلسطينيين.. الاحتلال يرتكب 280 اعتداء منذ بداية العام
- شهيد و5 جرحى في الغارات الإسرائيلية الليلية على غزة
- جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين ويعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية
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الشرق الأوسط
- نابلس: قوات خاصة إسرائيلية تقتل منفذي عملية الأغوار
- متطرفو إسرائيل يعدون تراشق الصواريخ مع غزة «مسرحية»
- القوات الإسرائيلية تهدم منازل وتعتقل فلسطينيين في الضفة
- وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال
الغد الأردنية
- هدوء حذر بغزة.. والمقاومة تشترط تسليم جثمان عدنان لوقف النار
- 3 شهداء وإصابتان برصاص الاحتلال في نابلس
- حلفاء نتنياهو يشنون هجوما واسعا عليه لضعف…
الاهرام المصرية
- ثلاثة شهداء وأربع إصابات برصاص الاحتلال في نابلس
- الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيًا من مناطق مُتفرقة بالضفة الغربية
-
الشروق المصرية
- البرلمان العربى يندد باستشهاد الأسير الفلسطيني خضر عدنان
- إصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
- مقرران بالأمم المتحدة: يجب مُساءلة إسرائيل عن استشهاد الأسير عدنان بسجونها
الشرق القطرية
- الأسير خضر عدنان.. حرية باهظة ثمنها الشهادة
- رئيس الوزراء الفلسطيني يدين اقتطاعات الاحتلال الجديدة من أموال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
- بالفيديو 3 شهداء خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة في نابلس
- محدث بالفيديو والصورمستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
- الاحتلال يسلم 300 إنذار بالإخلاء والهدم لأصحاب أراضٍ زراعية في الطيبة
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- بالفيديو قوات الاحتلال تعتقل النائب المقدسي المبعد أحمد عطون
- الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ اليوم
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صحيفة القدس
- نفذوا عملية "الحمرا".. 3 شهداء خلال عملية عسكرية للاحتلال في نابلس
- نتنياهو يغازل بن غفير على حساب الفلسطينيين
- إصابات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
- مخطط إسرائيلي جديد للاستيلاء على سبسطية الأثرية
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عضو كنيست يقود حملة لسحب ترخيص محامي مقدسي
- العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
- الاحتلال أصدر 217 أمر اعتقال إداري خلال الشهر المنصرم
- اشتية يدين الاقتطاعات الإسرائيلية الجديدة
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صحيفة الأيام
- ثلاثة شهداء في نابلس بينهم منفذا عملية الأغوار
- »هدم بناية تضم 16 شقة في عناتا ومنزلي أسير وشهيد في حجة وحارس
- »شهيد ودمار نتيجة الغارات على غزة وهدوء حذر بعد تفاهمات لتهدئة جديدة
- »سموتريتش يقرر مصادرة أموال جديدة من المقاصة الفلسطينية
- »الأسرى في سجن "مجدو" يحتجزون عنصرَي أمن داخل إحدى الغرف
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» الحياة الجديدة
- ثلاثة شهداء وأربع إصابات برصاص الاحتلال في نابلس
- الشؤون المدنية: الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ غدا
- بشارة: الاقتطاعات الإسرائيلية تفاقم عجز الموازنة الفلسطينية وتنذر بعواقب اجتماعية
- إصابة شاب بجروح خطيرة غرب بيت لحم ومواجهات مع الاحتلال في أبو ديس
وكالة الرأي
- "حماس" تزف شهداء نابلس منفذي عملية الأغوار
- محدث 3 شهداء برصاص الاحتلال في نابلس
- حماس: اغتيال أبطال المقاومة بنابلس لن يوقف مدّ العمليات المتصاعد
- عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى
- 10 معتقلين بالضفة بينهم النائب أحمد عطون
- إصابات بالرصاص والاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال برام الله
وكالة صفا
- يتبعون لحركة حماس..جيش الاحتلال: اغتيال منفذي عملية الأغوار في نابلس
- بالفيديو 3 شهداء باقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة في نابلس
- مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
- ترتيبات للقاء جديد بشرم الشيخ بحضور السلطة و"إسرائيل"
- أبرزها عودة الاغتيالات.. هذه شروط "بن غفير" للتصويت مع الائتلاف الحكومي
فلسطين اليوم
- الاحتلال يزعم : شهداء نابلس هم من نفذوا عملية الحمرا بالأغوار وأدت لمقتل 3 مستوطنات
- بالأسماء: قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
- غزة تدق مسماراً في نعش حكومة نتنياهو...هل تُنقذ نفسها بعمل غادر في القطاع؟
سما نيوز
- 3شهداء..جيش الاحتلال يعلن اغتيال منفذي عملية الاغوار والتي قتل فيها 3 مستوطنات
- هل يصمد وقف إطلاق النار بين المقاومة الاحتلال وما سيناريوهات المواجهة المقبلة؟
- أسير قسامي ينتقم لاغتيال الشيخ خضر عدنان
- قناة عبرية: نتنياهو ينتقم من غالانت..
- استطلاع يظهر نسبة المستوطنين المؤيدين لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة
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- عرب 48
- 3شهداء وإصابات باشتباك مع الاحتلال بنابلس
- الاحتلال يسلّم جثمان الشهيد عبد الكريم الشيخ الخميس
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- الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف "إجراءات أحادية" لمنع التصعيد
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حدث في مثل هذا اليوم
4 أيار (مايو)
- 1994م توقيع اتفاق القاهرة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل بحضور الرئيس المصري حسني مبارك ووزير الخارجية الأمريكية وارن كريستوفر، بتأخير خمسة أشهر عن موعدها المحدد في إطار اتفاقية إعلان المبادئ بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، الذي جرى التفاوض عليه في عاصمة النرويج- أوسلو وتم توقيعه في العاصمة الأمريكية- واشنطن بتاريخ 13-9-1993م. تضمن بوجه الخصوص ما يلي: إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في مقاطعة أريحا: من منطقة تمتد على مساحة (54كم2) من إجمالي المقاطعة البالغة مساحتها (354كم2)، إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. من مساحة (219كم2)أي ما يعادل 60% من إجمالي مساحة القطاع البالغة (365كم2) ،خضوع توسيع منطقة الحكم الذاتي إلى مفاوضات جديدة، إقامة حرس فلسطيني على جسر اللنبي على الحدود الأردنية، تقسيم قوات الشرطة الفلسطينية البالغ عددها تسعة آلاف رجل سوف ينتشرون في مناطق الحكم الذاتي إلى أربع أقسام (الشرطة المدينة وشرطة الأمن العام وشرطة المخابرات وشرطة الطوارئ والإنقاذ) مع ضرورة وضع أسمائهم بتصرف إسرائيل التي تحتفظ بحق التسريح لكل من يتورط في أي نشاط إرهابي.
- 1948م قامت العصابات الإسرائيلية الإرهابية بقتل أكثر من 70 أسيراً من قرية عين الزيتون كانوا مقيدين بأيديهم وأرجلهم وقالت اليهودية نتيبا بن يهودا في كتابها "خلف التشويهات" عن مذبحة عين الزيتون في 3 أو 4 أيار عام 1948م: إنه أعدم حوالي 70 أسير مقيداً من أهالي القرية.