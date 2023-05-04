النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2521)  الخميس4/5/2023

10:51مستشفى شهداء الأقصى يجري 255 عملية جراحية بالربع الأول من العام الجاري

10:59النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2521) الخميس4/5/2023

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