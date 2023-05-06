" موسى " يُسجل هدفاً جديداً مع فريقه في الدوري المصري

سجل اللاعب بدر موسى هدفاً جديداً مع فريقه الإنتاج الحربي، في مرمى كهرباء الإسماعيلية، ضمن مباريات الجولة 24 من بطولة دوري الدرجة الثانية المصري.

ولم يشفع هدف موسى من عدم خروج فريقه خاسراً، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويتراجع في جدول الترتيب للمركز الخامس في المسابقة.

ويُعتبر هذا الهدف الثالث لموسى مع فريقه في البطولة، رغم مشاركته بصفة أساسية في معظم المباريات، ويُقدم مستويات رائعة رفقة فريقه.

وانتقل موسى "22" عاماً، للدوري المصري قبل عامين قادماً من نادي خدمات رفح، ولعب في صفوف فريقي الإنتاج الحربي وغزل المحلة، وظهر مع الأخير في بطولة الدوري المصري الممتاز