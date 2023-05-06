النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2522) السبت 6/5/2023
أخبار فلسطينية
استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
قاسم: جريمة الاحتلال بطولكرم لن تمر دون رد
الفصائل تنعى شهيدي طولكرم: الجريمة لن تمر دون رد
241 عملًا مقاومًا في الضفة والقدس خلال أسبوع
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يدرس تقديم هدية لبن غفير على حساب الأسرى الفلسطينيين
هنغبي: حماس تلعب لعبة مزدوجة وسنحافظ على قوة الردع ضدها
بن غفير يغضب نتنياهو مجددًا بسبب شهداء نابلس!
»استطلاع للرأي العام الإسرائيلي: تراجع الثقة بنتنياهو وحكومته
استطلاع: غانتس الأقدر على رئاسة الحكومة
إذاعة عبرية: جيش الاحتلال اغتال منفذي عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "أفني حفتس"
اخبار دولية
واشنطن: نشعر بقلق عميق بشأن مستوى العنف المستمر في الضفة
مشروع قانون بالكونغرس لمنع استخدام المساعدات بانتهاكات ضد الفلسطينيين
"محامون من أجل العدالة": استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان بالضفة
أخبار عربية
منع شركة قبرصية من التحليق في الأجواء اللبنانية لامتلاك شركة إسرائيلية اسهماً فيها
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب جدار الفصل جنوب قلقيلية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن جثامين ثلاثة شهداء.. وبن غفير يحتج- (صور)
الاحتلال يكشف مخططا استيطانيا في “رأس العامود” بالقدس المحتلة ويخطر بإخلاء مبنى بلدية الخليل القديم
اللجنة التنفيذية لـ”م ت ف” تدعو لمشاركة واسعة في فعاليات “النكبة” وتؤكد “تباطؤ” “الجنائية الدولية” في محاكمة الاحتلال
الأسير الكفيف عمارنة يحقق انتصارا ويعلق الإضراب.. وحالة التوتر تستمر في السجون حدادا على الأسير عدنان
اتفاقيات جديدة بين أقطاب حكومة الاحتلال لابتلاع مساحات كبيرة من أراضي القدس والضفة
الشرق الأوسط
العرب في إسرائيل لسان الميزان مجدداً لحسم الانتخابات
مستوطنون يهاجمون بريطانيا بسبب تضامنها مع مدرسة فلسطينية
إسرائيل تصادر حسابات عملات مشفرة «مرتبطة بداعش وحماس»
مقتل 4 فلسطينيين في نابلس يرفع عدد القتلى إلى 114 في 2023
الاهرام المصرية
مستوطنون إسرائيليون يُعيدون الاستيلاء على أرض في رام الله
الشروق المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة منددة بجرائمه في شمال غرب الضفة الغربية
الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار أريحا لليوم الـ14 على التوالي
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين بشمال وجنوب الضفة الغربية
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم
الغد الأردنية
شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم
إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الاحتلال بالضفة
الأسرى الإداريون يقررون خوض إضراب مفتوح لوضع سقف زمني للاعتقال الإداري
الشرق القطرية
" إصابة 5 فلسطينيين بالرصاص جراء قمع الاحتلال لمسيرة شرقي قلقيلية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
محدث بالفيديو والصور شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال في طولكرم
إضراب شامل في طولكرم حداداً على الشهيدين "الشافعي" و"خريوش"
النائب زعارير: اعتقال الاحتلال وملاحقته للنواب لن يكسر إرادتهم
مؤسسات الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة النائب "عطون"
أمن السلطة يعتدي على مصورين صحفيين أثناء عملهما في مستشفى رفيديا
القدس المحلية
لا تكونوا ضحاياه.. التسول الإلكتروني.. تباكي لأجل الحصول على المال!
نادي الأسيـر" يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسيـر عطون
عرض عسكري ومهرجان تأبيني لشهداء جنين والشيخ خضر عدنان
الشرطة" توضح ما جرى بمستشفى رفيديا في نابلس
اعتداءات متواصلة للمستوطنين شرق بيت لحم
الحياة الجديدة
إرهاب الاحتلال ومستوطنيه يتواصل بحق أبناء شعبنا
تحويل الأسير ضياء نواورة إلى الاعتقال الإداري
إصابة شابين برصاص الاحتلال قرب جدار الفصل جنوب قلقيلية
وقفة للمطالبة باسترداد جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان ودعما للأسرى في يعبد
الشرطة: مقتل مواطن بشجار في بير نبالا
جريدة الأيام
عشرات الإصابات جرّاء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والتصدي لاقتحام واعتداء...
»40ألف مواطن أدّوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى
العشرات يتظاهرون ضد الهدم والترحيل في الشيخ جرّاح
»واشنطن: نشعر بقلق عميق بشأن مستوى العنف المستمر في الضفة
استطلاع للرأي العام الإسرائيلي: تراجع الثقة بنتنياهو وحكومته
فاغنر" تهدّد بالانسحاب من مدينة باخموت الأوكرانية لنقص الذخيرة
جولييت عوّاد.. بوْحٌ وحكايات عن فلسطين!
فاغنر" تهدّد بالانسحاب من مدينة باخموت الأوكرانية لنقص الذخيرة
جولييت عوّاد.. بوْحٌ وحكايات عن فلسطين!
وكالة صفا
"الرد السريع" تنعى شهيدي طولكرم وتكشف أن أحدهما نفذ عملية قبل أيام
وقفة تضامنية مع المعتقل السياسي غسان السعدي بجنين
الاحتلال يقرر إعادة جثامين ثلاثة شهداء من نابلس
دعوات لإسناد الأسرى الإداريين ونصرتهم في مواجهة الاحتلال
الاحتلال يحول النائب عطون للمستشفى بعد تدهور وضعه الصحي
منتدى الإعلاميين يدين اعتداء أمن السلطة على الصحفي جعفر اشتية وإبنه بنابلس
وكالة الرأي الفلسطينية
"التعليم" تؤكد: نرفض امتهان كرامة الطلبة والمعلمين
مستوطنون يحاولون إدخال "قربان" إلى المسجد الأقصى
الدفاع المدني: إخماد حريق كبير طال أراضٍ زراعية في بيت حانون
جبارين: المقاومة والشعب الفلسطيني خلف الأسرى حتى انتزاع حقوقهم
إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت دجن
فلسطين اليوم
المدلل: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وآخرها في مخيم نور شمس محاولة لإعادة قوة ردعه التي بددتها المقاومة
حماس: جريمة مخيم نور شمس لن تمر دون رد من شعبنا ومقاومته
لجان المقاومة تنعى شهيدي طولكرم وتدعو إلى تصعيد الاشتباك مع العدو
بالفيديو مقاومون يعلنون انطلاق "كتيبة مخيم الجلزون" في رام الله
سما نيوز
لا تطوير لحقل مارين غزة دون عودة أسرانا
هنغبي: حماس تلعب لعبة مزدوجة وسنحافظ على قوة الردع ضدها
صحيفة عبرية: طقوس "ضرب العقارات" في غزة لن تردع حماس
معاريف: غزة تلقن كل حكومات "إسرائيل" درساً في قيود القوة
لا تطوير لحقل مارين غزة دون عودة أسرانا
هنغبي: حماس تلعب لعبة مزدوجة وسنحافظ على قوة الردع ضدها
صحيفة عبرية: طقوس "ضرب العقارات" في غزة لن تردع حماس
معاريف: غزة تلقن كل حكومات "إسرائيل" درساً في قيود القوة
أول تعليق من الإدارة الأمريكية على مناقشات تطوير حقل غاز "مارين" قبالة سواحل غزة
كتائب شهداء الأقصى "كتيبة طولكرم" تنعى خرويش والشافعي
طولكرم: الاحتلال يقمع وقفة منددة بإغلاق قرية شوفة
مستوطنون يعيدون الاستيلاء على أرض شرق رام الله
عرب 48
مقتل شخص بشجار في بيرنبالا شمال غرب القدس
لليوم الـ14 على التوالي: الاحتلال يواصل حصار أريحا
وكالة وفا
تحويل الأسير ضياء نواورة إلى الاعتقال الإداري
(محدث) الاحتلال يقمع وقفة منددة بإغلاق قرية ش ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 6 أيار (مايو)
- 2002م السلطة الفلسطينيّة تبرم اتفاقاً مع القوات الصهيونيّة بشأن المحاصرين في كنيسة المهد، بحيث يتمّ إبعاد 13 منهم إلى إيطاليا و من 27 آخرين إلى غزة .
- 2002م مقتل جندي وإصابة 3 آخرين واستشهاد مقاومين اقتحما مستوطنة "كيسوفيم" جنوب غزة وسرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي تتبنى العملية والشهيدان هما: "محروس البحطيطي وحازم الوادية" من مخيم البريج.
- 1997م نشر مخطط إسرائيلي لتوسيع مساحة البراق الصغير في حي الواد يحاذي الحائط الغربي للمسجد الأقصى وسط حي عربي
- 1994م إضراب شامل في الجولان السوري المحتل احتجاجا على سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
- 1993م محكمة إسرائيلية تحكم على رفائيل أبراهام بالسجن لمدة أربعة أعوام بتهمة التخابر مع مسؤولي منظمة التحرير الفلسطينية.
- 1974م بدأت قوات الاحتلال الصهيونيّة قصف مخيّمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
- 1948م الجمعية العامة تصدر القرار (187) في الدورة الاستثنائية الثانية، وهذا نصه: أن الجمعية العامة، وقد طلبت من مجلس الوصاية أن يدرس مع سلطة الانتداب والأطراف المعنية الإجراءات الملائمة لحماية مدينة القدس وسكانها، وأن يرفع إلى الجمعية العامة في أقرب وقت ممكن اقتراحات بهذا الشأن