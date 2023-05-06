النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2522)  السبت 6/5/2023

09:30" موسى " يُسجل هدفاً جديداً مع فريقه في الدوري المصري

10:09النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2522) السبت 6/5/2023

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟