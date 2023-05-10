النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2525) الاربعاء10/5/2023
أخبار فلسطينية
·شهيدان وإصابتان في قصف مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة
·إضراب شامل في "جنين" حدادًا على شهيدي "الجهاد الإسلامي" اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي
·ناعية شهداء جنين: حماس تؤكد أن بطولة شعبنا ستسم طريق النصر
·د. الهندي: "إسرائيل" تركز على حركة الجهاد الإسلامي ولديها رغبة في الاستفراد بها
·حصيلة العدوان على غزة: 15 شهيداً بينهم 4 أطفال و 4 سيدات و22 جريحاً
·3 إصابات برصاص مستوطنين في رام الله
أخبار إسرائيلي
·إسرائيل تدافع عن قصف غزة أمام الأمم المتحدة
·هكذا خطط نتنياهو لاغتيال قادة الجهاد في غزة
·إسرائيل تطالب نوابا فرنسيين بالتعهد بعدم المشاركة باحتجاجات خلال زيارتهم
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·نتنياهو يهدد وغالانت يتوقع إطلاقا صاروخيا كثيفا على أهداف إسرائيلية
·مقتل يهوديّة برصاص جنود الاحتلال جنوبيّ الخليل بعدما ظنّوها فلسطينيّة أرادت تنفيذ عملية
·نتنياهو يهدد فصائل المقاومة: "مستعدون لأي سيناريو.. لا تعبثوا معنا"
نشر القبة الحديدية وإجلاء آلاف الإسرائيليين من "غلاف غزة"
اخبار دولية
·دعوة لاجتماع عاجل لمجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع في غزة
·مندوب فلسطين لدى الأمم المُتحدة: جرائم الحرب الإسرائيلية تتطلب اتخاذ إجراءات من المجتمع الدولي لمُحاسبة الجناة
·الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء التصعيد في غزة
·فرنسا تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة
·موريتانيا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
·بلينكن يحض إسرائيل على «خطوات إضافية» لإحلال الهدوء
·مجلس التعاون يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
·الإمارات وفرنسا والصين تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ غدا لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة
اخبار عربية
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·هجوم غزة يهدد تفاهمات «شرم الشيخ» و«العقبة»
- اليمن يدين التصعيد الإسرائيلى ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني
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·إدانات عربية وإسلامية للعملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة
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الصحف العربية
القدس العربي
·استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قباطية
·أطفال غزة الشهداء.. الصواريخ مزقت أجسادهم وألعابهم وأحلامهم- (صور وفيديو)
·استشهاد 15 فلسطينيا بينهم 3 من قادة “الجهاد الإسلامي” في غارات إسرائيلية على قطاع غزة- (صور وفيديوهات)
·جيش الاحتلال يطلق النار على مستوطنة إسرائيلية قرب الخليل ظنا أنها فلسطينية مسلحة- (فيديو)
·الاحتلال يغلق حي الشيخ جراح لتأمين احتفالات تعزيز الاستيطان
·إسرائيل تستعد لامتصاص ضربة الثأر من الجهاد الإسلامي وعينها على حماس
·إدانات عربية وإسلامية للعملية العسكرية الإسرائيلية ضد غزة
·غزة.. فصائل فلسطينية تتوعد إسرائيل بـ”دفع ثمن جريمتها”
·محلل أمني إسرائيلي يحث حكومة نتنياهو على التفاوض مع “حماس”
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الشرق الأوسط
·مقتل فلسطينيين اثنين برصاص القوات الإسرائيلية في جنين
·«السهم» الإسرائيلي يدمي غزة... وينذر بتصعيد
·الشرطة الإسرائيلية تقتل امرأة هاجمت نقطة تفتيش في الضفة الغربية
·مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على غزة
·هجوم غزة يهدد تفاهمات «شرم الشيخ» و«العقبة»
·بلينكن يحض إسرائيل على «خطوات إضافية» لإحلال الهدوء
·إسرائيل قتلت 20 صحافياً خلال 22 عاماً
·فرنسا تدين الهجمات الإسرائيلية على غزة
·إسرائيل تدافع عن قصف غزة أمام الأمم المتحدة
·من هم قادة السرايا الذين اغتالتهم إسرائيل؟
الغد الأردنية
·استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قباطية
·هكذا خطط نتنياهو لاغتيال قادة الجهاد في غزة
·جولة جديدة لجرائم الاحتلال.. والمقاومة تتوعد
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الاهرام المصرية
·استشهاد شابين تابعين لحركة الجهاد الإسلامي برصاص الاحتلال في "جنين"
·مندوب فلسطين لدى الأمم المُتحدة: جرائم الحرب الإسرائيلية تتطلب اتخاذ إجراءات من المجتمع الدولي لمُحاسبة الجناة
·وسائل إعلام إسرائيلية: الجنود أطلقوا النار على مُستوطنة بالخليل اعتقادا منهم أنها فلسطينية
·اليمن يدين التصعيد الإسرائيلى ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني
·إضراب شامل في "جنين" حدادًا على شهيدي "الجهاد الإسلامي" اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي
·موريتانيا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
·
الشروق المصرية
·الجيش الإسرائيلي يطلق النار على فلسطينية قرب الخليل
·الإمارات وفرنسا والصين تدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ غدا لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة
·قصف غزة: نتنياهو يهدد برد ساحق ضد أي تصعيد.. وحركة الجهاد تتوعد بالانتقام
·الصحفيين الفلسطينيين: ضربات الاحتلال الإسرائيلي لغزة جريمة وحكومتهم فاشية
·الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء التصعيد في غزة
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الشرق القطرية
·غزة.. «طائر الموت» الإسرائيلي يخطف الآباء والأبناء
·د. الأنصاري: مساعٍ مستمرة لخفض التصعيد في فلسطين
·طفلة فلسطينية تبحث عن والدها الذي استشهد جراء قصف قطاع غزة
·مجلس التعاون يدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
·تقرير هدم البيوت وترويع الآمنين أهداف الاحتلال في عدوانه على القطاع
·بالفيديو إصابة جندي إسرائيلي في اشتباكات مع المقاومة في طوباس
·محدث شهيدان برصاص الاحتلال في قباطية جنوب جنين
·تحليل بعد عدوانها على غزة (إسرائيل) تترقَّب رد "حماس"
·شهيدان بقصف الاحتلال مركبة شرق القرارة
·جيش الاحتلال يقصف موقعًا للمقاومة وسط قطاع غزة
·بالفيديو والصور تشييع شعبي وفصائلي مهيب لشهداء العدوان الإسرائيلي على غزة
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صحيفة القدس
·غزة وغلافها.. الترقب سيد الموقف!
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الاحتلال يسلم جثمان الشهيد عويض
·الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية
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اصابة برصاص الاحتلال غرب بيت لحم
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صحيفة الأيام
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· بوتين: متحدون في معركة مقدسة مع الغرب حول أوكرانيا، وسوف ننتصر
·»دوري الأبطال: "دربي" الغضب يتجدد بلقاء قطبي مدينة ميلانودوري أبطال اوروبا:...
·»12 شهيدا بينهم أطفال ونساء في عدوان للاحتلال على قطاع غزة
·»مستوطنون يقتحمون مجدداً مقام يوسف ويعتدون على مزارعين في قريوت وجالود
·»الرئيس يستقبل المحررين كريم وماهر يونس وعائلة الأسير البرغوثي
·»إخضاع الشيخ صبري للتحقيق في سجن المسكوبية والإفراج عنه بشروط
·»ترجيح التوصل الى اتفاق حول حقل الغاز في غزة خلال الأشهر القادمة
·»البرغوثي يدعو لحوار وطني وتشكيل حكومة وحدة لإجراء الانتخابات
» الحياة الجديدة
·شهيدان وإصابتان في قصف مركبة مدنية في خان يونس جنوب قطاع غزة
·منصور: جرائم الحرب التي تُرتكب بحق شعبنا تتطلب اتخاذ إجراءات لمحاسبة الجناة
·حركة غير مسبوقة في أسواق غزة خشية من التصعيد الإسرائيلي
·تُقى وميار .... صداقة لن تمحوها مجازر الاحتلال
·عشرات الآلاف يشيعون جثامين كوكبة من الشهداء في غزة
وكالة الرأي
·محدث شهيدان وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال في قباطية
·بالتزامن مع العدوان.. الذكرى الثانية لمعركة "سيف القدس"
·الاحتلال يقتحم أريحا ومخيم عقبة جبر ويعتقل مواطناً
·الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين بالضفة
·مجلس التعاون يدين التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة واقتحام نابلس
·الاتحاد الأوروبي يعبر عن قلقه إزاء التصعيد في غزة
·الأمم المتحدة تدين العدوان على غزة
وكالة صفا
·بالتزامن مع العدوان على غزة..الذكرى الثانية لمعركة "سيف القدس"
·15 شهيدًا بأول أيام العدوان على غزة وترقب إسرائيلي لرد المقاومة
·في جنين.. صدمة فراق وحرمان من الوداع للشهيد المبعد عز الدين
·نتنياهو: حققنا أهداف العملية ونستعد لأيام من القتال
· ثلث مستوطني غلاف قطاع غزة يهربون خشية رد المقاومة
فلسطين اليوم
·بالفيديو شهيدان وإصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية في جنين
·د. الهندي: "إسرائيل" تركز على حركة الجهاد الإسلامي ولديها رغبة في الاستفراد بها
·حصيلة العدوان على غزة: 15 شهيداً بينهم 4 أطفال و 4 سيدات و22 جريحاً
·3 إصابات برصاص مستوطنين في رام الله
·ناعية شهداء جنين: حماس تؤكد أن بطولة شعبنا ستسم طريق النصر
·إصابة فتى بجروح خطيرة جداً إثر إصابته برصاص الاحتلال في قباطية بجنين
·يديعوت : جيش الاحتلال يتخفى عن أنظار مقاومة غزة بالحاويات
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سما نيوز