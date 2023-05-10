النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2525)  الاربعاء10/5/2023

08:01شهيدان وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال في قباطية

09:35جيش الاحتلال يتخذ إجراءً جديداً على حدود قطاع غزة

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