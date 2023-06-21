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شاب سوري يحول الخردة إلى تحف فنية

21 حزيران / يونيو 2023 09:18

شاب سوري يحول الخردة إلى تحف فنية
شاب سوري يحول الخردة إلى تحف فنية

تمكن الشاب السوري بشير يوسف محمود من تطوير عمله في الحدادة، فجعل من براميل المياه المعدنية أثاثا منزليا، ومقاعد للصالونات والحدائق بأسلوب فني يضمن الجمالية والمتانة والسعر المناسب.

وتعد هذه البراميل المعدنية غير القابلة للاستخدام التقليدي ليست مجرد خردة لا فائدة منها فللإبداع والحرفية والشغف ثمة كلام أخر.

بمزيد من الحرفية والنظرة الإبداعية طور بشير يوسف محمود أدوات عمله وخبراته في الحدادة لصناعة منتجات غير تقليدية من أثاث منزلي ولوحات مصنوعة من البراميل المعدنية تحقق معادلة الجمال والمتانة والسعر المناسب.

التعاطي مع الحديد كمادة خام والبراميل بشكل خاص يتطلب دقة وحرفية وابتكار أدوات ومعدات ساعدت بشير في تسهيل عمله وضمان الجودة المطلوبة.

طموح الشباب السوري بتطوير أعماله وابتكار كل ما هو جميل يولد أفكاراً خلاقة لمنتجات جديدة.

 المصدر: قناة العالم

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