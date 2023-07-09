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"المباحث" تَضبط قرابة 4 آلاف قطعة مُفرقعات برفح

09 تموز / يوليو 2023 10:25

"المباحث" تَضبط قرابة 4 آلاف قطعة مُفرقعات برفح

غزة- وكالة الرأي:

ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة بالاشتراك مع قسم التحري وقسم مباحث المدينة، 3871 قطعة من المفرقعات النارية.

وفي التفاصيل، بينت مباحث التموين أنها ضبطت 3300 قطعة مفرقعات مثلث صغيرة، و500 قطعة كبيرة الحجم، و71 قطعة مربعة كبيرة الحجم، الممنوع تداولها؛ لما تشكله من خطر على المواطنين وإزعاجهم. 

وعَثرت المباحث على الكمية المذكورة داخل أحد المتاجر تعود للتاجر (ح، ق)، وباستجوابه أفاد بقيامه بحيازتها بغرض البيع وتسويقها خلال فترة نتائج الثانوية العامة.

وذكرت مباحث التموين أن عملية الضبط تأتي في ظل المتابعة المستمرة للحد من ظاهرة الألعاب والمفرقعات النارية، لما تشكله من خطر على حياة وأمن المواطنين وممتلكاتهم.

وأفادت مباحث التموين أنها صادرت المفرقعات، وأحالت ملف القضية لمكتب تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

وشددت المباحث أنها مستمرة في جهودها المكثفة لملاحقة مصنعي المفرقعات الخطرة ومروجيها؛ واتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحقهم؛ حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وتحقيقاً لحالة السكينة العامة. 

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