"الخدمات الطبية العسكرية" تُقدّم أكثر من 449 ألف خدمة منذ بداية2023

غزة- وكالة الرأي:

قدَّمت المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية بوزارة الداخلية 449 ألف و205 خدمات طبية لـ 236 ألف و806 حالة مرضية خلال النصف الأول من عام 2023، عبر مستشفياتها وعياداتها ومراكزها المنتشرة في محافظات قطاع غزة.

وأوضح تقرير إحصائي صادر عن إدارة التخطيط وإدارة الموارد البشرية بالمديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية أن المستشفيات والعيادات والمراكز التابعة للمديرية استقبلت عبر أقسامها المختلفة 236 ألف و806 حالات منهم 93 ألف و68 حالة من حملة التأمينات العسكرية ، و143 ألف و738 حالة من حملة التأمينات المدنية خلال النصف الأول لعام 2023م.

وأشار أن إجمالي العمليات الجراحية التي أُجريت في مستشفيات وعيادات المديرية بلغت ألف و795 عملية جراحية مختلفة، تنوعت بين صغرى ومتوسطة وكبرى، فيما سجلت أقسام الولادة في مستشفيات المديرية ألف و888 مولودًا.

وبيَّن التقرير أن أقسام العلاج الطبيعي قدَّمت 40 ألف و218 جلسة علاج طبيعي، وقدمت أقسام الأسنان 20 ألف و188 خدمة، في حين استقبل قسم السمعيات 656 حالة وقدمت عيادة البصريات 10 آلاف و596 خدمة.

وأفاد التقرير بأن دائرة الإسعاف والطوارئ في المديرية قدَّمت 3 آلف و358 خدمة إسعافيه مختلفة، فيما قدمت إدارة المختبرات 140 ألف و515 فحصاً مخبرياً.

ولفت إلى إجراء الكوادر التمريضية 95 ألف و306 خدمة تمريضية متنوعة، فيما صرفت أقسام الصيدلة في المديرية 109 آلاف و99 وصفة طبية، وتعاملت إدارة الأشعة مع 22 ألف و326 خدمة.

بدورها، سجلت وحدة اللجنة الطبية العسكرية 3 آلاف و260 فحصاً طبياً.

وأكد لواء طبيب محمد رمضان صالح مدير عام المديرية العامة للخدمات الطبية العسكرية أن المديرية خلال النصف الأول لعام 2023م عملت على تجويد الخدمة الطبية في مستشفياتها وعياداتها مراكزها الطبية من خلال افتتاح عيادة طبية في أنصار غرب مدينة غزة وافتتاح أقسام الاستقبال بمستشفيات الجراحة، الأطفال، والنساء والولادة في مجمع كمال عدوان الطبي.

وأضاف اللواء صالح تم إزالة المباني القديمة بأنصار لإنشاء مستشفى بلسم التخصصي المركزي غرب مدينة غزة إنجاز كبير للمديرية.

وأوضح أنه تم تخريج دورة ضابط إسعاف الـ 14 وافتتاح دورة مسعف وسائق إسعاف الـ 15 "دورة الشهيد شريف جلال القرشلي" وافتتاح دورة جديدة.

وأكد أن مديرية الخدمات الطبية تسعى باستمرار لتحسين جودة خدماتها المقدمة للمواطنين من جميع الجوانب، وتعزيز جوانب النقص والعجز من أجل خدمة طبية أرقى.