وزارة العمل توقع مذكرة تفاهم لتدريب 15 مستفيداً ببرنامج "We Start"

غزة- وكالة الرأي:

وقعت وزارة العمل في غزة، صباح اليوم الأحد، مذكرة تفاهم ضمن مشروع بناء القدرات لدمج الخريجين في سوق العمل "We Start".

وحضر مراسم توقيع مذكرة التفاهم رئيس وحدة المشاريع والتعاون الدولي أ. أيمن أبو كريم، ومدير دائرة تنمية التشغيل م. أحمد النبريص، ومدير مؤسسة غزي دستك م. هاني ثريا، ومنسق المشروع م. أحمد عياد، ومدير شركة فيجن بلس م. أشرف اليازوري.

وأشار أبو كريم، إلى أن المشروع سيشمل تدريب 15 مستفيدا، في تخصصي كتابة المحتوى والترجمة، بالتعاون بين مؤسسة غزي دستك، وشركة فيجن بلس، بهدف تعزيز توجه الخريجين نحو العمل عن بعد.

وأكد النبريص حرص وزارة العمل على دعم قدرات الخريجين، وتعزيزها وتوجيهها بالشكل المناسب، بهدف المنافسة القوية في سوق العمل الحر.

وترأس وزارة العمل المجلس الوطني لتعزيز التوجه نحو العمل عن بعد، وتواصل جهودها لتعزيز ثقافة التوجه نحو العمل الحر من خلال برامج ومشاريع متنوعة تُنفذها طواقم الوزارة في جميع محافظات قطاع غزة.