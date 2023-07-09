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"التنمية" و"الاقتصاد" تبحثان سبل تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

09 تموز / يوليو 2023 01:01

"التنمية" و"الاقتصاد" تبحثان سبل تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

غزة- وكالة الرأي:

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية دائرة بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة ممثلة  بكل من د. باسل عابد مدير دائرة بطاقة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومازن الكحلوت رئيس قسم الاعفاءات وشراء الخدمات ومنتدى غزة للإعاقة البصرية، لقاء مع وزارة الاقتصاد الوطني ممثلة بالدكتور أسامة نوفل مدير عام السياسات والتخطيط.


وكان اللقاء حول التسهيلات والخدمات المقدمة من قبل وزارة الاقتصاد  بشكل عام وكيفية الاستفادة منها  لفئه الأشخاص ذوي الإعاقة  بين  الوزارتين،  وكيفية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والشركات الخاصة في توفير خدمات وتسهيلات وتشغيل ذوى الإعاقة.


كما تم الاتفاق على لقاء يجمع وزارة التنمية الاجتماعية دائرة بطاقة الاشخاص ذوى الاعاقة ووزارة الاقتصاد الوطني والمؤسسات ذات الصلة، لتوضيح رزمة الخدمات والمشاريع والتسهيلات والقروض والمنح المقدمة من قبل وزارة الاقتصاد وكيفية استغلاليه بشكل أمثل وللخروج بنتائج  وورقة سياسات لتنظيم العمل لصالح فئة الاشخاص ذوى الاعاقة وفق القانون وقرار مجلس الوزراء.

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