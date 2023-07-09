"الشرطة البحرية" تؤكد متابعتها دورات السباحة في بحر غزة

غزة - وكالة الرأي :

قالت الشرطة البحرية بغزة، إنها عملت منذ بداية موسم الصيف، على ضبط متابعة دورات السباحة العشوائية المقامة داخل البحر على امتداد الخط الساحلي، والتي يشرف عليها مجموعة من المواطنين أو مدارس السباحة المنتشرة في القطاع.

وقال مدير دائرة الدوريات والإنقاذ البحري المقدم علي حمد، في تصريح وصل "وكالة الرأي"، إنه تم التعميم على جميع المحافظات بإبلاغ مدربي الدورات بالحضور لاستيفاء الإجراءات قبل البدء بالتدريب وإحضار الأوراق الثبوتية اللازمة (من شهادات مدرب سباحة وإسعافات أولية وغيرها.

كذلك كتابة تعهد خطي يفي بالالتزام بشروط السلامة والأمان، ومن ثمَّ إخضاع المدربين لاختبارات عملية حول السباحة والتعامل مع حالات الغرق إن حدثت أثناء الدورة.

وأكدت حمد: "دورنا حماية المواطنين قبل تعرضهم لأي خطر ناجم عن الإهمال في وسائل السلامة والأمان المائي".

وقال إنه تم تكثيف الدوريات العائمة في الآونة الأخيرة بعد التعميم لضبط مدربي السباحة الغير ملتزمين بالحضور، واستدعائهم بشكل نهائي لاستيفاء الإجراءات كاملةً.

وأشار إلى أنه في حال عدم استيفاء الشروط يتم منع المدرب من التدريب داخل البحر والتعميم على شتى المحافظات بهذا الشأن، وفي حال ضبط المخالفين يتم إحضارهم لأخذ المقتضى القانوني بحقهم.

ولفت المقدم حمد إلى ضبط وتسوية أوضاع "21" دورة سباحة داخل البحر بواقع "54" مدرب تمكنوا من اجتياز الاختبارات، حيث تم تسهيل مهام عملهم التدريبي في البحر وتتابع الشرطة البحرية مدى التزامهم طيلة فترة التدريب.

ونوه حمد إلى بعض الشروط الواجب اتباعها من قبل المدربين، ومنها توفير طوافات كافية ومركب مجداف يسهل الوصول إليه في حالات الطوارئ وتوفير حقيبة إسعافات أولية ويكون مكان الدورة أمام أبراج الإنقاذ ويتعين على كل دورة الالتزام بمعدل "7" طلاب على الأكثر لكل مدرب.