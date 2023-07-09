"شؤون المرأة" تناقش الخطة التشغيلية لعام 2024

غزة - وكالة الرأي:

ناقشت وزارة شؤون المرأة، الخطة التشغيلية لعام 2024م، وذلك خلال اجتماع مطول، ضم موظفي الوزارة برئاسة أ. أميرة هارون وكيل الوزارة.

وركز المجتمعون على مراجعة الأهداف العامة والفرعية للخطة التشغيلية للعام السابق 2023، والبناء عليها من حيث تطوير البرامج والأنشطة والمشاريع وتحديثها وفق الإمكانات المتاحة، وذلك وفق الإطار الاستراتيجي الحكومي للمناطق الجنوبية ٢٠٢٢-٢٠٢٤.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات الوزارة لوضع آليات تنفيذ خطتها خلال العام القادم، حيث تستند الخطة الجديدة على تحقيق أهداف أبرزها تنمية صمود المرأة الفلسطينية وتفعيل دورها في المجتمع، ورفع مستوى الوعي لدى النساء الفلسطينيات بما يضمن تمكين أفضل لهن.