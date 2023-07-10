"تعليم الشمال" تفتتح المخيم الصيفي القرآني الثاني لطلبة المدارس

غزة - وكالة الرأي:

افتتحت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة للعام الثاني على التوالي، مخيم كمال العهود القرآني الصيفي الثاني في مدرسة كمال العهود الأساسية للبنات وذلك بالتعاون مع دار القرآن الكريم والسنة ومؤسسات المجتمع المحلي.

وحضر الافتتاح، مدير التربية والتعليم أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الإدارية أ. أحمد أبو هربيد، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، والنائب في المجلس التشريعي د. يوسف الشرافي، ورئيس الهيئة الإدارية في محافظة الشمال أ. عيسى شحادة، ورئيس دار القرآن الكريم والسنة في مدينة جباليا أ. منير البرش، ورئيس الهيئة الإدارية في شرق جباليا أ. خليل البطش، ورئيس قسم الأنشطة الطلابية أ. محمد كلوب، وشخصيات من المجتمع المحلي.

من جانبها رحبت مديرة المدرسة د. نوال عبدربه بالحضور كافة، مشيرة إلى أن الهدف من وراء إقامة مثل هذه المخيمات هو تنشئة جيل قرآني فريد يتمثل القرآن في حياته عقيدةً ومنهاجًا وسلوكًا.

وتوجهت د. عبدربه بالشكر الجزيل للداعمين لهذا المخيم، خاصة بالذكر مديرية التربية والتعليم، ومؤسسات المجتمع المحلي في مقدمتها دار القرآن الكريم والسنة.

من ناحيته، عبّر أ. صالحة عن إعجابه بفكرة المخيم، مؤكداً على أهميته كونه بيئة قرآنية تربوية تعمل على بناء الشخصية القرآنية القيادية، من خلال تنفيذ برامج متنوعة نافعة تجمع بين العلم، والقرآن والفائدة، والترفيه.

بدوره، أشاد أ. شحادة، بجهود القائمين على المخيم، داعياً الطالبات المشاركات في المخيم إلى جعل القرآن الكريم دستور حياة في جميع معاملاتهن، مؤكداً على استثمار الإجازة الصيفية في تطوير الذات فكريا نفسياً ومعرفياً.

فيما أكد د. الشرفي أن مثل هذه المخيمات هي التي تصنع جيل قرآني قادر على جلب النصر والتمكين للأمة الإسلامية وتحرير مجتمعه من الأفكار الرجعية والهدامة، وكذلك المساهمة في مشروع التحرير واستعادة الأرض والمقدسات من براثن الاحتلال، مشدداً على تحصين أجيالنا من كل ما من شأنه أن يلوث وعيها وقيمها وثقافتها.

وطالب البرش الطالبات إلى مواصلة الالتزام به والتعاطي مع فعالياته وفقراته المميزة حتى تتحقق الغاية المنشودة منه، والمتمثلة في تعميق الفهم للقرآن الكريم وتعاليم الإسلام العظيم، وكذلك تعزيز القيم الوطنية والإنسانية.

ويتضمن المخيم الذي يستمر على مدار (14) يوماً ويشارك فيه (130) طالبة من طالبات المدرسة، و(25) من أولياء الأمور، العديد من الفعاليات التي تركز على تعزيز القيم الإسلامية،

كما ويشمل المخيم على عدة فئات عمرية كالتالي:

أولاً: فئة أولياء الأمور والتي تقرر لها حفظ سورة النور وتفسيرها وبعض الآداب الواردة فيها.

ثانياً: الفئة من الصف السادس فما فوق والتي تقرر لها حفظ سورة النور وتفسيرها وبعض الآداب الواردة فيها، وأحكام الطهارة.

ثالثا: الفئة من الصف الخامس فأقل تقرر لها حفظ سورة الفاتحة وجزء عم، وبعض الآداب العامة.