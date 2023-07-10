وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابا على حاجز الجلمة في جنين وكالة الرأي الفلسطينية وفاة والدة أسير من غزة بعد أدائها مناسك الحج وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد قدح وتهيب بشعبنا لمواصلة استهداف الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش المؤشرات السنوية لتقييم أداء وحدة المياه المهدورة وكالة الرأي الفلسطينية تزايد ارتياد مراكز "الدعم النفسي" في مستوطنات غلاف غزة وكالة الرأي الفلسطينية تربية شمال غزة تطلق مخيماتها الصيفية حول التربية الإعلامية وكالة الرأي الفلسطينية "الحاج": المؤتمر السابع للجراحة في فلسطين يعزز قدرات الجراحين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُناقش أنشطة المكتبات المدرسية للعام الدراسي المقبل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تبحث التعاون مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يفتتح المخيمات الصيفية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الدعليس" يثمن جهود صندوق الشباب الفلسطيني

10 تموز / يوليو 2023 11:16

غزة - وكالة الرأي :

ثمن رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس، الجهود التي يبذلها صندوق دعم الشباب الفلسطيني والتي يسعى من خلالها إلى تعزيز صمود الشباب في قطاع غزة ومعالجة المشكلات التي يعانون منها بسبب الاحتلال والحصار.

وأشاد الدعليس بالجهد المبذول والنجاح الذي حقّقه صندوق دعم الشباب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، مُثنيًا على المهنية العالية والشفافية والنزاهة التي يتّبعها الصندوق في دراسة واختيار المستفيدين من برامجه.

وطالب القائمين على الصندوق بالعمل على رفع مستوى الترويج الإعلامي للمشاريع المنفّذة لاطلاع المانحين والمواطنين على هذه النجاحات، إضافة إلى السعي الدؤوب لزيادة عدد المشاريع والمستفيدين منها.

جاء ذلك خلال استقباله في مقرّ رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة، وفدًا من مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني برئاسة الأستاذ أحمد محيسن.

واستعرض، محيسن المشاريع التي نفّذها صندوق دعم الشباب الفلسطيني منذ إنشائه عام 2011، والنجاحات والإنجازات التي حقّقها خلال تلك الفترة والتي استفاد منها نحو 4100 شاب في برامج الزواج والمشاريع الصغيرة.

وأكد محيسن ضرورة تضافر الجهود الوطنية لتوفير موازنات ودعم مالي لتفعيل كافة برامج الصندوق وهي برنامج الإسكان، وبرنامج التعليم، وبرنامج البحث العلمي والابتكار، بهدف الارتقاء بنوعية وكمية الخدمات المقدمة للشباب الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟