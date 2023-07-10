"الدعليس" يثمن جهود صندوق الشباب الفلسطيني

غزة - وكالة الرأي :

ثمن رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ عصام الدعليس، الجهود التي يبذلها صندوق دعم الشباب الفلسطيني والتي يسعى من خلالها إلى تعزيز صمود الشباب في قطاع غزة ومعالجة المشكلات التي يعانون منها بسبب الاحتلال والحصار.

وأشاد الدعليس بالجهد المبذول والنجاح الذي حقّقه صندوق دعم الشباب الفلسطيني خلال الفترة الماضية، مُثنيًا على المهنية العالية والشفافية والنزاهة التي يتّبعها الصندوق في دراسة واختيار المستفيدين من برامجه.

وطالب القائمين على الصندوق بالعمل على رفع مستوى الترويج الإعلامي للمشاريع المنفّذة لاطلاع المانحين والمواطنين على هذه النجاحات، إضافة إلى السعي الدؤوب لزيادة عدد المشاريع والمستفيدين منها.

جاء ذلك خلال استقباله في مقرّ رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة، وفدًا من مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني برئاسة الأستاذ أحمد محيسن.

واستعرض، محيسن المشاريع التي نفّذها صندوق دعم الشباب الفلسطيني منذ إنشائه عام 2011، والنجاحات والإنجازات التي حقّقها خلال تلك الفترة والتي استفاد منها نحو 4100 شاب في برامج الزواج والمشاريع الصغيرة.

وأكد محيسن ضرورة تضافر الجهود الوطنية لتوفير موازنات ودعم مالي لتفعيل كافة برامج الصندوق وهي برنامج الإسكان، وبرنامج التعليم، وبرنامج البحث العلمي والابتكار، بهدف الارتقاء بنوعية وكمية الخدمات المقدمة للشباب الفلسطيني.