مركز "الشيخ رضوان" يُنجز قضية نصب واحتيال بقيمة 32 ألف دولار

غزة- وكالة الرأي:

أنجز قسم التحقيق بمركز الشيخ رضوان قضية نصب واحتيال على خلفية ثمن شقة سكنية بقيمة 32 ألف دولار بين اثنين من المواطنين .

وقال مدير التحقيق في مركز الشيخ رضوان الرائد أحمد عبد العال: " قام المواطن (أ.م) بتقديم شكوى تفيد بقيام المواطن (ع .ض) بأخذ مبلغ 32 ألف دولار ثمن شقة سكنية " .

وذكر " تم احضار الطرف المشكو ضده وإثبات الحالة وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة ، وعليه تم التوصل لحل بين الطرفين وكتابة عقد مخالصة بينهما.

وأفاد الرائد عبد العال أنه تم كتابة تعهد شخصي والتنازل عن الشكوى بعد استلام المبلغ كاملاً و إنهاء الشكوى حسب الأصول والافراج.