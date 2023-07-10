وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابا على حاجز الجلمة في جنين وكالة الرأي الفلسطينية وفاة والدة أسير من غزة بعد أدائها مناسك الحج وكالة الرأي الفلسطينية حماس تنعى الشهيد قدح وتهيب بشعبنا لمواصلة استهداف الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تناقش المؤشرات السنوية لتقييم أداء وحدة المياه المهدورة وكالة الرأي الفلسطينية تزايد ارتياد مراكز "الدعم النفسي" في مستوطنات غلاف غزة وكالة الرأي الفلسطينية تربية شمال غزة تطلق مخيماتها الصيفية حول التربية الإعلامية وكالة الرأي الفلسطينية "الحاج": المؤتمر السابع للجراحة في فلسطين يعزز قدرات الجراحين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُناقش أنشطة المكتبات المدرسية للعام الدراسي المقبل وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تبحث التعاون مع جمعية إنقاذ المستقبل الشبابي وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للشباب والرياضة" يفتتح المخيمات الصيفية
أخبار » الأخبار الحكومية

على خلفية ثمن شقة سكنية

مركز "الشيخ رضوان" يُنجز قضية نصب واحتيال بقيمة 32 ألف دولار

10 تموز / يوليو 2023 11:55

مركز "الشيخ رضوان" يُنجز قضية نصب واحتيال بقيمة 32 ألف دولار
مركز

غزة- وكالة الرأي

أنجز قسم التحقيق بمركز الشيخ رضوان قضية نصب واحتيال على خلفية  ثمن شقة سكنية بقيمة 32 ألف دولار بين اثنين من المواطنين .

وقال مدير التحقيق في مركز الشيخ رضوان الرائد أحمد عبد العال: " قام المواطن (أ.م) بتقديم شكوى تفيد بقيام المواطن (ع .ض) بأخذ مبلغ 32 ألف دولار ثمن شقة سكنية " . 

وذكر " تم احضار الطرف المشكو ضده وإثبات الحالة وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة ، وعليه تم التوصل لحل بين الطرفين وكتابة عقد مخالصة بينهما. 

وأفاد الرائد عبد العال أنه تم كتابة تعهد شخصي والتنازل عن الشكوى بعد استلام المبلغ كاملاً و إنهاء الشكوى حسب الأصول والافراج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟