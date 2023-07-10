مركز "الشيخ رضوان" يُنجز قضية نصب واحتيال بقيمة 32 ألف دولار

أنجز قسم التحقيق بمركز الشيخ رضوان قضية نصب واحتيال على خلفية ثمن شقة سكنية بقيمة 32 ألف دولار بين اثنين من المواطنين .
وقال مدير التحقيق في مركز الشيخ رضوان الرائد أحمد عبد العال: " قام المواطن (أ.م) بتقديم شكوى تفيد بقيام المواطن (ع .ض) بأخذ مبلغ 32 ألف دولار ثمن شقة سكنية " .
وذكر " تم احضار الطرف المشكو ضده وإثبات الحالة وبالتحقيق معه اعترف بالواقعة ، وعليه تم التوصل لحل بين الطرفين وكتابة عقد مخالصة بينهما.
وأفاد الرائد عبد العال أنه تم كتابة تعهد شخصي والتنازل عن الشكوى بعد استلام المبلغ كاملاً و إنهاء الشكوى حسب الأصول والافراج.