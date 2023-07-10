"التنمية" تناقش قضايا الأطفال مع المؤسسات الشريكة بخانيونس

خانيونس- وكالة الرأي:

عقدت شبكة حماية الطفولة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في محافظة خان يونس في مقر الشبكة بمديرية التنمية الاجتماعية خان يونس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة تدخلات فريق الإسعاف النفسي الأولي وتحديد احتياجات الأسر التي تعرضت للضرر على أثر العدوان الإسرائيلي الأخير مايو /2023م.

حيث تم مناقشة الخدمات المقدمة من المؤسسات الشريكة وتحديد نوعية الخدمات لإمكانية تحويل حالات الأطفال حسب الخدمة المقدمة من المؤسسة ومن ضمنها خدمة الدعم النفسي والترفيه والتفريغ الانفعالي للأطفال وأيضا المؤسسات التي تقدم خدمات إغاثية للأسر ومدى الاستجابة وتوفير هذه الاحتياجات مثل جمعية الهلال الأحمر ووكالة الغوث الدولية.

كما تطرق الاجتماع للحديث عن خدمات المؤسسات الشريكة والمشاريع الجديدة التي تخدم فئات الأطفال وسيتم ارسال من جميع المؤسسات تحديث للخدمات المقدمة في عام 2023م لمشاركتها مع جميع الأعضاء لتسهيل طلب الخدمة وتحويل الحالات للاستفادة من الخدمة او الاستشارة.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على اختيار مبادرة تستهدف الأطفال والأهالي لتعميم ونشر مفاهيم حماية الأطفال داخل المجتمع وتعزيز دور شبكة حماية الطفولة في المجتمع المحلي.