"المجلس الأعلى للرياضة" يفتتح المخيمات الصيفية "أقمار مش أرقام"

غزة- وكالة الرأي:

افتتح المجلس الأعلى للرياضة المخيمات الصيفية لعام 2023 والتي تقام تحت شعار " أقمار مش أرقام"، وجرى الإعلان صباح اليوم الاثنين، عن انطلاق المخيمات في المحافظات الجنوبية ويبلغ عددها (300) مخيم.

جاء ذلك، بحضور أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، ود. أسعد المجدلاوي نائب اللجنة الأولمبية، ود. يحيى الخطيب المدير العام في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، والشخصيات الوطنية والرياضية.

وانطلقت فعاليات الافتتاح بمسير كشفي من أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة باتجاه مؤسسة الشهيد ياسر عرفات بمشاركة المدراء العامون في المجلس.

وألقى أحمد حلس كلمة أكد فيها على أهمية المخيمات الصيفية ورسالتها الوطنية والتي تحمل هذا العام شعارا "أقمار مش مش أرقام" لتسليط الضوء على معاناة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي.

بينما أعلن د. يحيى الخطيب جاهزية المجلس الأعلى لانطلاق المخيمات وتنفيذ البرامج الهادفة لتطوير ورعاية الطلائع ومواهبهم، وتعزيز القضايا الوطنية وخاصة قضية الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وبدوره عبر عبد السلام هنية عن سعادته بانطلاق المخيمات الصيفية لهذا العام وشكر اللجان والطواقم التي شاركت في التحضير ودورات المنشطين على مدار الأسابيع الماضية، وأشار إلى أن المجلس الأعلى يضع كافة إمكاناته من أجل إنجاح المخيمات وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لدى المشاركين.

غسان

غسان محيسن