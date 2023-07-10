تعليم رفح يطلق المخيم الطلابي الوطني " فلسطين تتحدث "

رفح- وكالة الرأي:

أطلقت اليوم مديرية التربية والتعليم برفح المخيم الشبابي الطلابي الوطني The National Students Youth Camp الموسوم بـ " فلسطين تتحدث " PALESTINE SPEAKS UP.

والذي يستهدف نخبة من الطلبة المتفوقين في المدارس الثانوية، حيث سيتم تدريبهم على كيفية مخاطبة العالم الخارجي والمؤسسات الدولية عن الحقوق الفلسطينية باللغة الإنجليزية، وأصول المخاطبة والبروتوكولات السياسية، كما سيتلقون التدريب على كيفية صناعة المواد الإعلامية وترويجها خاصة تصوير الفيديوهات الوطنية التي تتحدث عن معاناة الشعب الفلسطيني ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي وإرسالها للجهات المؤثرة.

وشهد الافتتاح حضور مدير التربية والتعليم د. أحمد لافي، ورئيس جامعة القدس المفتوحة برفح والتي تحتضن المخيم وينفذ بالشراكة معها د. زكريا العثامنة، ومدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب، ورئيس قسم الإشراف التربوي محمود لافي.

ومن اللجنة المشرفة عن المخيم: مشرف اللغة الإنجليزية محمد الجديلي ومعلمي اللغة الإنجليزية د. عمر حماد و ريهام أبو موسى و مها زعر ب و هبة زعرب ومن قسم العلاقات العامة والإعلام عادل أبو كوش و شادي عفانة، ومدربي اللقاء الأول: دكتور العلوم السياسية د. بسام الصرفندي، والكاتب والصحفي والباحث في الشأن الفلسطيني محمد مهاوش، وحضور كريم من وفد رفيع يمثل الجامعة، ومعلمي اللغة الإنجليزية ياسر جودة و فادي الغول و سليمان شيخ العيد.

وفي كلمته أكد مدير التعليم أنه لم يتردد لحظة واحدة بالموافقة على تنفيذ المخيم عندما عُرض عليه، لأن أهدافه هي من صميم أهداف وزارة التربية والتعليم بل هي من صميم ديننا الحنيف وعقيدتنا وهي الدفاع عن حقوقنا الوطنية وأرضنا ومقدساتنا المنهوبة.

وبدوره أوضح العثامنة أننا رحبنا باحتضان المخيم لما يحمله من أهداف نبيلة تتقاطع مع أهداف الجامعة، وأضاف أن هذا العمل المشترك يأتي ضمن سلسلة طويلة من البرامج والفعاليات المشتركة وتاريخ طويل من التعاون المشترك بيننا وبين مديرية التعليم برفح.

ومن جانبه أشار الجديلي إلى أن هذا المخيم يتميز بقدرته على التشبيك الهادف مع الجامعات الفلسطينية مثل جامعة القدس المفتوحة والجامعة الإسلامية وجامعة الإسراء وجامعة الأزهر والمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان وإعلاميين من قناة الجزيرة باللغة الإنجليزية ونشطاء أجانب داعمين للقضية الفلسطينية.

وفي استطلاع لرأي الطلبة عن اليوم الأول، أكد الطالب مجد بهلول أن اليوم الأول كان قمة في الروعة من حيث التنظيم والافتتاح ومستوى المدربين والطلبة.

كما أعربت الطالبة سما أبو ليلة عن سعادتها الغامرة بالأجواء الإيجابية والمريحة التي تسود المخيم وأكدت أنها واثقة من أن الطلبة سيتخرجون من المخيم وقد امتلكوا أدوات مخاطبة العالم عن حقوق الشعب الفلسطيني.