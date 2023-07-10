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"الحاج": المؤتمر السابع للجراحة في فلسطين يعزز قدرات الجراحين

10 تموز / يوليو 2023 02:09

"الحاج": المؤتمر السابع للجراحة في فلسطين يعزز قدرات الجراحين

غزة- وكالة الرأي:

أكد الوكيل المساعد بوزارة الصحة د.عبد اللطيف الحاج، أن انعقاد المؤتمر السابع للجراحة في فلسطين، هو حلقة مهمة من حلقات تعزيز قدرات الجراحين ومراكمة الخبرات وتبادلها .

جاء ذلك خلال استقباله رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر د.عيسى مسلم ، ورئيس اللجنة الاعلامية للمؤتمر د.رائد العريني .

وأضاف د.الحاج أن المؤتمر أصبح مناسبة علمية دولية سنوية مهمة نقدم من خلالها جملة من النجاحات التي حققها جراحو فلسطين ، وأصبحت تلك الجراحات من التدخلات التخصصية التي تنافس بمؤشرات نجاحها مايتم في العالم وهذا بشهادة الوفود الطبية الجراحية .

هذا وكان مستشفى الجراحة بمجمع الشفاء الطبي قد عقد في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من الشهر الماضي مؤتمر السابع للجراحة في فلسطين بمشاركة محلية وعربية ودولية .

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