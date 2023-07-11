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"كلية الرباط" تشرع بتدريب طلابها على برنامج عملي ميداني

11 تموز / يوليو 2023 09:50

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غزة-وكالة الراي 

شرعت وحدة البحث العلمي والتعليم المستمر في كلية الرباط الجامعية بمرحلة التدريب العملي الميداني لطلاب الكلية من جميع التخصصات الموجودة بالكلية، وذلك في مراكز الشرطة المنتشرة في محافظات قطاع غزة

بدوره، أشاد العقيد حقوقي محمد الشوبكي مسير كلية الرباط الجامعية بالتعاون المستمر لجهاز الشرطة الفلسطينية في تنفيذ برنامج التدريب العملي لطلبة الكلية والذي تقوم الكلية بتنفيذه كل عام للطلبة.

من جهته، أكد مقدم د. علاء عبد الله مدير وحدة البحث العلمي والتعليم المستمر أن برنامج التدريب العملي سيستمر لمدة خمسة أسابيع.

 وأشار إلى البرنامج يستهدف تدريب 151 طالبًا في مراكز الشرطة المنتشرة في قطاع غزة لإكساب الطلبة مهارات العمل الشرطي والقانوني.

 وأوضح أن البرنامج يتخلله تدريب الطلاب على أخذ إفادات المواطنين ومعاينة مسرح الجريمة، والإجراءات القانونية حول إجراءات التوقيف والاستجواب وغيرها من التطبيقات والمهام العملية بضباط الشرطة.

وقال المقدم عبد الله إن طاقم أكاديمي متخصص يشرف على تدريب طلبة الكلية في المحافظات الخمس، يتابعون أداءهم ويوجهونهم أفضل الطرق لاكتساب الخبرات المهنية في الأداء الشرطي والأمني.
 

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